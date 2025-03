Villoch será hoxe Fillo Adoptivo de Cangas por defender a sanidade pública e gratuita

«O doutor Benigno Villoch foi unha das persoas que sempre defendeu a sanidade pública e gratuíta. Dende o seu posto como médico no Centro de Saúde de Cangas, e como xefe do servizo, foi quen de facer visibles as carencias que tiñan [tamén] o PAC e mesmo o Centro de Saúde de Aldán ou o consultorio do Hío, cando estaba operativo». Son parte dos méritos que se lle atribúen para nomealo «Fillo Adoptivo de Cangas a título póstumo», nun pleno extraordinario que se celebra hoxe (20.00 horas), conforme ao Regulamento Municipal de Honores e Distincións e co respaldo de todos os grupos políticos, concluíndo así o expediente administrativo.

«Foi un baluarte e un exemplo na xestión do brote de Covid 19» e, «coa discreción que sempre o caracterizou fixo, xunto co alcalde Pazos, unha xestión mestra, buscando fórmulas para poder apoiar sanitariamente» ao persoal da residencia de Aldán. «Era a persoa na que todos pousabamos os ollos para que nos guiase á hora de facer labores preventivas e loxísticas», entre outras moitas virtudes, abondan los impulsores deste recoñecemento institucional ao que está convidada a familia e tamén representantes dos colectivos que avogan pola sanidade pública e gratuíta, así como persoal médico e compañeiros no Centro de Saúde de Cangas.

Entrega aos achegados

No acto plenario poderán tomar a palabra os propoñentes e intervir a alcaldesa e os concelleiros e concelleiras que conforman a corporación municipal para expresar o seu sentir e o do seu voto, que será unanimemente favorable ao nomeamento. Posteriormente farase entrega da distinción aos seus familiares e achegados e tamén está previsto a lectura dun poema feito para a ocasión por Gelucho Pelán para Benigno Villoch.

Video e placa

Tamén está previsto a proxección no salón de plenos dun vídeo –no que leva documentándose e traballando Protección Civil de Cangas desde hai tempo– que reflexa a figura persoal e o labor profesional do distinguido, e a entrega de ramos de flores aos familiares máis próximos, así como unha placa e un diploma que acreditan a Benigno Villoch Salgueiro como «Fillo Adoptivo de Cangas a título póstumo».