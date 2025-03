«Es un sueño llevar "Doncella de hierro" al cine o la televisión»

«¿Qué nos cuenta Doncella de hierro? ¿Por qué hay que leerla?

Es un thriller ambientado principalmente en Cangas do Morrazo, donde se le pierde la pista a Alana, una niña de doce años, y donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin hilos de los que tirar, archivan el caso durante casi treinta años. La narración parte de la perspectiva de un hermano de la víctima quien, ante la magnitud del evento, se ve obligado a convertirse en adulto de la noche a la mañana.

El relato avanza con una investigación periodística, pero la prensa no sale muy bien parada en boca de algunos protagonistas. Y tampoco la Guardia Civil ...

He de decir que tengo un profundo respeto hacia estos profesionales; de hecho, una de las protagonistas es periodista. Pero es cierto que, en la novela, no dejo títere con cabeza, y es que, a menudo, nos fiamos de quien no debemos y desconfiamos del más inocente o sensato de los presentes.

De fondo hay un personaje central, histórico, mediático, que no se cita en la sinopsis ni en alusiones públicas al libro. ¿Ha llegado el momento de desvelarlo?

Efectivamente, hay un personaje histórico muy conocido en Cangas que tiene especial relevancia en «Doncella de hierro», y no es otra que la terrateniente María Soliño (o María Soliña o Solinha). Su estatus económico la llevó a ser juzgada por la Inquisición en la conocida como caza de brujas. El motivo por el que no se cita es porque prefiero que el lector descubra al personaje de forma casual y tenga la inquietud de conocer su historia tras leer el libro.

Las alusiones a Cangas, a Moaña, al FARO, a personajes que pueden resultar próximos da a la obra un aire de familiaridad. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en este thriller?

Los datos históricos a los que hago alusión en el libro son reales y están documentados, así como los escenarios, pero la desaparición de esta niña y todos los personajes que la rodean son ficticios, a excepción de la tía Julia –uno de los personajes favoritos del lector–, que está inspirado en mi abuela y que representa a esa mujer fuerte, valiente, de la tierra, que pertenece a esa Galicia rural que puedo presumir de llevar en la sangre.

Algunos lectores han visto en este libro el germen de una película o una serie de televisión. ¿Te ilusiona la idea? ¿Hay opciones?

Sé que las posibilidades de llegar a la pequeña o gran pantalla son casi nulas, pero, por supuesto, para mí sería un sueño traspasar esa línea y darle vida a los personajes que he creado en mi mente. Supongo que es un hito al que aspiramos prácticamente todos los que creamos historias.

Llevas cuatro libros publicados en cuatro años, y no se parecen mucho. ¿De cuál te sientes más orgullosa? ¿Y el próximo ya está en el “horno”?

Probablemente, «Doncella de hierro» sea el libro que me ha dado más alegrías. Cuando una editorial tradicional va a apostar por tu trabajo, el nivel de autoexigencia crece y la cantidad de horas invertidas en esta novela, en el proceso de documentación, en darle musicalidad a las palabras, supera con creces a las anteriores. He publicado dos novelas románticas y dos thrillers. Me encuentro más a gusto es en la novela criminal, ya que con la romántica es muy complicado sorprender al lector. Como me dicen en las presentaciones: me siento mejor «matando a gente», y mi próxima novela será un thriller y ya está tomando forma.