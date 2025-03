"Martinho" cierra dos institutos en Cangas y deja sin clase a 1.600 alumnos

El desastre en los centros educativos IES Rodeira y María Soliño de Cangas provocado por la borrasca «Martinho», en donde volaron parte de sus respectivas cubiertas y quedaron cerrados, sin actividad, obliga a la Consellería de Educación a adoptar medidas drásticas para que los alumnos no pierdan clase en este momento tan transcendental del curso escolar. Estaba previsto que los estudiantes del 1º y 2º de Bachillerato del María Soliño pasaran con sus respectivos profesores a las aulas del IES Rodeira en horario de tarde. Dependiendo del informe sobre la estructura dañada en el IES María Soliño, no descartaban que pasara todo el alumnado de este centro al de Rodeira, en horario de tarde. Eso era lo que se dibujaba al mediodía, pero ya por la tarde, la Consellería de Educación manifestó que pasará todos los alumnos del María Soliño (580 ) a recibir clases en el IES Rodeira y que los 700 alumnos de éste (la dirección habla de 1.142 entre ESO, Bachiller, obradoiros, adultos y ciclos), retomarán con normalidad las clases. Se priorizan las obras en el María Soliño, por ser el más dañado y se anuncia que ya este fin de semana comenzarán los trabajos. La Xefatura Territorial de Educación está coordinando con el departamento de Movilidad de la Xunta la planificación de los horarios de transporte escolar, con el propósito de garantizar este servicio a todos los alumnos afectados. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estará hoy, a las 13. 00 horas, en el IES Rodeira. No parece que el tiempo de una tregua lo suficientemente grande para que los trabajos en el María Soliño se realicen con la rapidez deseada, ya que se anuncian fuertes vientos y lluvias tormentosa para el fin de semana que se avecina.

Cortando láminas de metal que cayeron del tejado del IES Rodeira. / Gonzalo Núñez

El paso tan virulento de «Martinho» no dejó de sorprender. Eran cerca de las 06.30 horas de la madrugada cuando sonaban todas las alarmas en Cangas. Se suspendía el transporte de ría y los vientos huracanados empezaron volando gran parte del tejado del instituto Rodeira y con la misma saña lo hizo también en el IES María Soliña.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (segunda izda.) y la edil de Seguridade, Pilar Nogueira (primera dcha.) con el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, en la visita a Rodeira. / Gonzalo Núñez

Las planchas metálicas del instituto Rodeira caían sobre el acceso al recinto y en la avenida de Ourense, que es la entrada a la localidad por la PO-551, se cortaba el tráfico. MeteoGalicia registró ráfagas entre las 06:10 y las 06:20 horas de ayer de 102,7 km/h en su estación del puerto de Cangas y de 111,5 en la de Cabo Udra, en Bueu. Fue el propietario de la cafetería Panacota, sita en las inmediaciones de Rodeira quien lanzó el primer aviso al 112 cuando vio volar la cubierta. A partir de ahí empezó la movilización de emergencias.

Estado en el que quedó la cubierta del María Soliño. / J.S.

En la zona de Rodeira comenzaron a trabajar desde la madrugada miembros de la Agrupación Municipal de Emergencias de Protección Civil y Policía Local. La concejala de Seguridade, Pilar Nogueira, también acudió al lugar y la alcaldesa y la edil de Obras, Araceli Gestido y Sagrario Martínez, respectivamente estaban pendientes de la situación. Comentaban que salió volando el tejado de la parte nueva del edificio, que se amplió no hace mucho, y que había planchas desprendidas. Las que volaron causaron daños en vehículos estacionados en las inmediaciones con cristales rotos.

Vista aérea de cómo quedó la cubierta levantada en el IES María Soliño. / Fdv

Muchas de las planchas caídas fueron contra los contenedores de la basura que impidieron que dañaran casas situadas frente al centro escolar. La alcaldesa hizo un llamamiento para que no se circulara por la zona y señalaba y anunciaba la llegada de una grúa de la Consellería de Educación. En medio de una calle que parecía bombardeada y un edificio que asemejaba haber sufrido ataques de mortero, se hacía oficial que el centro no abriría sus aulas No pasaban de las 07.30 cuando el equipo directivo tomó la decisión, corroborada después por la autoridad competente. En el centro estudian 700 alumnos en horario de mañana y de tarde y 400 en la Escola de Idiomas.

Las chapas de la cubierta del IES María Soliño desplazadas por el viento. / Gonzalo Núñez

El grupo de emergencias, con retenes incorporados al operativo, no tenía una tregua. Fue advertido de que en el Instituto María Soliño, con 580 alumnos,también sufrió los ataques de «Martinho». Volaron planchas del tejado y también se suspendían las clases. En el caso de este centro escolar no está en el casco urbano como es el de Rodeira. Los daños en el tejado también fueron muy importantes. Las planchas cayeron en el vial de acceso en donde hay marcadas plazas de aparcamiento y llegaron también al tejado del pabellón escolar, a unos 50 metros. Al quedar sin cubierta el centro, se requirió a personal municipal para retirar del aula de tecnología todos aquellos equipos susceptibles de ser dañados por las filtraciones de agua que se produzcan en días sucesivos.

Reunión de coordinación de equipos directivos y gobierno muniicpal con el jefe territorial César Pérez Ares. / Gonzalo Núñez

La actividad en el centro ocupacional Juan XXIII, ubicado también en la zona de Montecarrasco fue suspendida debido a los problemas para acceder por el vial.

Vehículo al que le cayó un árbol encima en A Madalena. / Fdv

El director del Instituto Rodeira confirmaba que la parte que voló del tejado corresponde al ala nueva del centro que se había ampliado y en donde están los talleres y el aula de Música. El equipo directivo permanecía en el centro para regular el regreso de los alumnos que ya habían sido recogidos por los autobuses y que regresaban a sus puntos de origen. De igual forma, se estaba a la espera de la llegada de los técnicos de Educación para valorar la situación en la que quedó la estructura del edificio ya que al arrancar el viento las planchas metálicas también afectó a la fachada. La Unidad Técnica de Educación llegó temprano y con ella vino también el delegado Territorial de Educación, César Pérez Ares, que mantuvo reuniones con los directivos de los centros y también con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y las concejalas socialistas Sagrario Martínez,de Obras y Servicios y Pilar Nogueira; de Seguridad.

Accidente y transporte de ría

El transporte de ría quedó cortado por la mañana y en el caso de Mar de Ons lo retomó a las 09:30 con salida del primer barco a esa hora desde Cangas.

Por la mañana también se produjo un accidente de tráfico en A Madalena, en Cangas, con un árbol caído encima de un coche y fue obligado a cortar la carretera. Hizo falta la labor de los bomberos para liberar a la conductora que había quedado atrapada en el coche. Una vez conseguido, la mujer fue evacuada en ambulancia , con varias contusiones, que no parecerían graves. Otro árbol también afectó a un carril del Corredor do Morrazo, cerca del túnel de Coiro, en sentido al Alto da Portela.