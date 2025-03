Colectivos de Down celebran su día con la lectura de un manifiesto en Moaña

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y el Concello de Moaña organiza, para visibilizar a los vecinos con esta condición, una lectura de manifiesto. El texto será leído a las 18.00 horas en el salón de plenos por integrantes de la Asociación Xuntos Down Pontevedra, de la Asociación Síndrome Down Vigo, de la Asociación Juan XXIII que tiene en Cangas un centro dedicado a la formación y promoción integral de las personas con discapacidad intelectual. También participarán en la lectura usuarios de la asociación de discapacitados intelectuales Aspamsim.

La concejala de Benestar Social, María Sanluis, entiende que la participación de estos colectivos hará que el acto de este año sea especialmente emotivo.