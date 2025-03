El tejado de una nave se desploma y bloquea la PO-551 en Domaio

La gran estructura que se cayó sobre la carretera general en Domaio / Gonzalo Núñez

El azote de la borrasca Martinho sorprendió por su fiereza. En Moaña se multiplicaron las incidencias causando los mayores problemas desde el comienzo del invierno. Los principales perjudicados fueron los conductores cuando, alrededor de las cinco de la madrugada, una ráfaga de viento arrancó el tejado metálico de una nave industrial ubicada en el centro de la parroquia de Domaio. Se desplomó sobre la carretera general PO-551 obligando a cortar el tráfico en ambos sentidos hasta que a las 11.20 horas el trabajo de los bomberos y de Protección Civil de Moaña y de Cangas permitió despejar el carril en sentido al centro de la villa. Pasado el mediodía quedaba restablecida la circulación en su totalidad, tras casi ocho horas de corte. Durante ese tiempo agentes de la Policía Local se encargaron de desviar el tráfico por la carretera provincial de subida a la capilla de San Benito, lo que obligó a los conductores a dar un importante rodeo a la hora punta de la mañana.

Tejado de la Escola de. O Con, muy dañado. / | G.N.

Las incidencias se sucedían, con ráfagas máximas que superaban los 90 kilómetros por hora, según Meteogalicia. La peor cara del temporal se vio también en la Escola Infantil de O Con. Allí el viento empezó por arrancar las canaletas para llevarse después el techo de metal, arrancando incluso parte de las vigas. Los profesores avisaron a las familias de los 32 alumnos, que ya no llegaron a iniciar las clases. La calle paralela a la escuela, Navas de Tolosa en el barrio de O Real, quedó cortada por orden del servicio autonómico de emergencias 112 a la espera de que acudan los bomberos para asegurar la fachada y retirar las piezas con riesgo de desplomarse sobre la vía pública. El alcalde accidental, Daniel Costas, explica que, siguiendo esas órdenes y a la espera de que Educación resuelva el problema lo antes posible, solo se permite el paso a los residentes para acceder a sus garajes.

Casa dañada con un boquete en el tejado por la cubierta que voló del campo del Beluso. / | FdV

Hasta la zona se desplazó el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, así como la concejala de Ensino, Dolores Chapela, quien mantuvo contacto en todo momento con la unidad técnica de la consellería. Hoy está previsto que los alumnos –todos ellos de Educación Infantil de 3 a 6 años– no tengan clase, para integrarse a las instalaciones del CEIP Quintela a partir del lunes y mientras duren las obras de reparación. «Se trata del centro más cercano, al que se puede llegar andando», recuerda la concejala.

Trabajos para liberar la carretera general. / | Gonzalo Núñez

Otro de los inmuebles dañados fue la propia Casa do Concello. De madrugada el viento arrancó varias planchas metálicas de su cubierta que cayeron hacia distintas fachadas. No causaron daños físicos pero al menos un coche estacionado en el IES As Barxas sí que resultó perjudicado. A primera hora de la tarde ya había operarios asegurando el tejado a la espera de que mejore el tiempo para acometer el arreglo. El ejecutivo local ya planeaba cambiar estas partes dañadas. En el pináculo, que había registrado desprendimientos en borrascas anteriores, esta vez no se identificaron daños tras su reciente renovación. La misma ráfaga de viento empujó los contenedores de la rotonda de Salitre hasta la mitad de la calle As Barxas.

La cubierta desprendida en el campo del Beluso. / | FdV

Los equipos de emergencias y la brigada de Obras e Servizos atendieron numerosas incidencias en Moaña a lo largo de toda la mañana. Se liberaron caminos en los que el paso estaba cortado por la caída de árboles y postes de la luz, como en el monte de Broullón o en Meira de Arriba. La cuadrilla municipal también actuó para resolver, antes de la tarde, todos los puntos de iluminación pública y el cableado que se había visto dañado, según explicó, Daniel Costas.

También se desprendió una de las plataformas flotantes ubicadas frente a los astilleros de O Cocho, que acabó en el banco de arena de la ensenada de Meira a la espera de que subiese la marea para su remolque. Hoy toca concluir el balance de todos los daños que dejó Martinho.

Vuela una cubierta en el campo del Beluso y abre un boquete en las tejas de una vivienda

Bueu, por su parte, fue quizás el municipio de O Morrazo en donde la borrasca dejó menos incidencias, al menos de las que se tenga constancia, porque el viento también desprendió tejados y se vivieron momentos de tensión cuando las planchas de la cubierta de los antiguos vestuarios del campo de fútbol de Laxes, en Beluso, volaron y parte de las mismas impactaron contra una vivienda colindante que resultó con un boquete en el tejado. El secretario del club, Ángel Nogueira, que además vive en la zona, asegura que la vecina afectada les trasladó que fue a las dos de la madrugada cuando notó un fuerte impacto. La otra parte de la cubierta de los vestuarios quedó enganchada en la valla metálica del cierre del campo que quedó muy dañada.

Planchas caídas del tejado de la Casa do Concello de Moaña. / FdV

El presidente del club ya se puso en contacto con la vecina para el arreglo del tejado. Con respecto a la cubierta de los vestuarios no hay prisa para el arreglo ya que el techo es de placa, no llueve dentro, y la cubierta de planchas que voló se había realizado hace unos años como medida para evitar humedades. La Policía Local de Bueu también acudió a O Cabalo, en donde igualmente voló la cubierta del garaje de una vivienda, sin que se produjeran daños personales; y a la retirada de árboles, con la ayuda de la brigada de Obras y Servicios del Concello, en el acceso al Pazo de Santa Cruz y en el lugar de Carrasqueira.