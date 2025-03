Vecinos de A Roza rechazan las tres alternativas de la Diputación porque no incluyen aceras

La Diputación de Pontevedra reunió el lunes a representantes del Concello de Bueu para exponer las tres alternativas redactadas por los técnicos para la reforma de la EP-1302 en el lugar de A Roza. Ayer hubo una nueva reunión, esta vez con representantes vecinales de la zona. Un encuentro que concluyó con un portazo a las tres propuestas que se pusieron encima de la mesa. Un rechazo que se debe a que, según los vecinos presentes, ninguna de ellas incluye la dotación de aceras. «Queremos que se cumpra o acordo adoptado polo pleno en 2009 e que se volveu a renovar o verán pasado», afirmaba a la salida de la reunión uno de los residentes, José Antonio Torres.

Los diseños que se mostraron ayer recogen la delimitación de una senda peatonal, que en función de la propuesta va por un lado de la carretera, por el otro o incluso en algún tramo en ambos márgenes de la vía. La otra gran diferencia entre las alternativas es la extensión de la conocida como zona de «convivencia» o «coexistencia», que consiste en una plataforma elevada con un pavimento coloreado.

Las propuestas de intervención delimitan dos ámbitos de estas características: uno en el entorno del cruce de bajada hacia Sar y el otro en el entorno de la iglesia parroquial de Beluso. En las alternativas 1 y 2 estas zonas de coexistencia tienen unas dimensiones más extensas, mientras que en la 3 es más reducida. En estas zonas de coexistencia no hay aceras ni senda peatonal, pero la preferencia es de los peatones.

La protesta vecinal antes del pleno de la Diputación. / Fdv

La encargada de reunirse ayer con la delegación vecinal fue la diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, acompañada de dos técnicos. «Os tres plans o que contemplan son sendas peatonais, nun deles incluso polos dous lados, pero nós o que queremos son aceras porque entendemos que ofrecen máis seguridade», manifiesta José Antonio Torres.

Los vecinos insisten en que este vial soporta una elevada intensidad de tráfico durante los meses de verano debido a la afluencia de visitantes a Cabo Udra y a las playas de la zona. Desde la Diputación intentaron argumentar que la delimitación de sendas peatonales también ofrece seguridad a los transeúntes y mostraron su disposición a organizar alguna visita a otras zonas con esta misma solución técnica.

Esa falta de aceras no es el único inconveniente detectado por los vecinos que acudieron ayer a la reunión en Pontevedra. Por un lado, reclaman que el proyecto en este tramo no concluya en el entorno de la iglesia, sino que se extienda hasta las últimas viviendas del núcleo de A Roza y que llegue hasta el cruce del camino de A Vela. Y, por otro lado, achacan que las propuestas presentadas no recogen la dotación de una red de pluviales ni la posibilidad de soterrar servicios como el tendido eléctrico y de telefonía.