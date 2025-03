El temporal arranca parte del tejado del Concello de Moaña y corta la carretera general en Domaio

La alerta naranja por la borrasca Martinho está generando más problemas de los previstos. En Moaña esta madrugada se desprendió parte del tejado de una nave en Domaio. Obligando a cortar la carretera general PO-551. La Policía Local está desviando todo el tráfico por la capilla de San Benito.

A primera hora de la mañana también se vio afectado el tejado de la Escola Infantil do Con. Se suspendieron las clases en este centro tras la caída al patio de un canalón del tejado.

Daños en la Escola Infantil de O Con. / FdV

También se desprendieron planchas metálicas del tejado de la propia Casa do Concello, causando daños a al menos un coche en la Rúa As Barxas. Tuvieron que intervenir los bomberos de la base de Ribadumia para asegurar el tejado. La Rúa As Barxas estuvo cortada desde las 2 de la madrugada y durante varias horas. Protección Civil trabaja para abrir viales cortados por la caída de árboles y postes en Broullón y Meira de Arriba.

Trabajo de Protección Civil para liberar un vial. / FdV

La naviera Nabia se vio obligada a suspender el transporte de ría desde primera hora y hasta nuevo aviso.