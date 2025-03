Las primeras ráfagas de la borrasca Martinho en Cangas.

El mar picado se dejó ver desde primera hora de la mañana y la intensidad del viento comenzó a notarse por la tarde. No era para tirar a nadie, pero molestaba bastante. Además, el frío ayudó a empañar todavía más otro San José que no es festivo, para disgusto de los padres y de los muchos José que hay en España.

La oposición de Cangas y Moaña se sublevan

La oposición de Cangas y Moaña abona el campo de las comisiones informativas para convertirlas en una zona caliente. El lunes fue la edil del PP Dolores Hermelo quien se puso exigente porque no estaba la alcaldesa. Se puso aguerrida en su mensaje, que lanzó con tono de exigencia, a pesar de que se le presentara un escrito del secretario municipal en el que se delegaba la presidencia. Además, el PP sabía perfectamente la razón por la que la alcaldesa no estaba presente. El martes le tocó al concejal socialista de Moaña, Mario Rodríguez, que se puso estupendo. Y sin venir a cuento. El caso era tensionar en uno y otro lugar. Nos sorprende estas actitudes, porque no estamos aún en ningún periodo electoral.

Confusiones, los cargos de Tenorio

Hay que aclararlo. Porque internet confunde. Alfonso Tenorio no es jefe de servicio, es ingeniero de Infraestructuras. Cuando metemos el «cazo» lo recocemos. No somos políticos que siempre niegan la verdad.