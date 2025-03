Martinho frenó a San José

«¡Empezamos ben!» exclamaba una feligresa en el atrio de la excolegiata de Cangas, tras conocer que la procesión de San José no iba a salir por culpa de la lluvia. Es la primera de todas las que se celebran en la larga Semana Santa de Cangas e iba, después de 20 años, a recuperar su recorrido tradicional, que no es otro que tras salir de la excolegiata de Cangas se afronta la calle Benigno Soage y después la rúa Sol, hasta llegar a O Eirado do Señal, para después regresar al templo por la calle Eugenio Sequeiros. Pero no pudo ser. Aunque no era a chaparrón como llovía, sí lo hacía con la suficiente intensidad como para malograr una talla que data del año 1.798 y que pertenece a la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas. Cierto, San José, es patrón de los marineros de Cangas, de ahí el nombre conjunto de la cofradía que se encarga de sacar al santo en procesión.

Imagen del patrón de los marineros de Cangas, San José. / Gonzalo Núñez

Y a pesar de que lo del patrón pesa mucho, la misa solemne no llenó ni la mitad de los bancos de la excolegiata y no había mucha gente, tampoco, preparada para salir en procesión con el santo. La Banda de Música Bellas Artes se mantuvo a la espera en el atrio hasta que se acordó no salir, cuando tampoco era mucha el agua que caía del cielo y muchos paraguas aún no se habían abierto. Tomada la decisión comenzó a marchar la gente más bien de forma rápida que poco a poco. Se había hablado tanto de la borrasca Martinho que los fieles querían llegar a casa pronto para resguardarse del temporal anunciado. Los fieles esperan que la lluvia de ayer no sea un presagio de lo que puede ser la Semana Santa, otra vez en abril y otra vez con lluvia.

El paso de San José, en todo su esplendor, se guardó en la excolegiata, lleno de flores.

Habrá que esperar al Traslado de la Virgen de Los Dolores, para comprobar la devoción de las gentes de Cangas.