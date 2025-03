Los juzgados de Cangas cerraron 2024 con 4.292 asuntos resueltos

Los tres juzgados de Cangas resolvieron el pasado año 4.292 asuntos, 264 más que en 2023 y cerraron el ejercicio estando en trámite 3.450 asuntos, 473 más que en 2023, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2024 el número de asuntos ingresados en los juzgados de Cangas alcanzó los 4.761, con un promedio por juzgado de 1.587, aunque es conocido por todos que el número 3 es el que más casos acumula prácticamente desde que se creó. La tasa de sentencias del año pasado (coeficiente entre el número de sentencias y el de asuntos resueltos expresado en tanto por cierto, que indica el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia) fue del 3,5%, con una media de tasas pendientes del 8,8% y una tasa de resolución de sentencias del -1,7% (coeficiente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo. Pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva. Un órgano territorio o jurisdicción está en mejor situación cuanto mayor sea la tasa de resolución. Si es mayor que uno indica que se está resolviendo más de lo que se ingresa), mientras que la tasa de congestión (coeficiente donde el numerador están formado por la suma de asuntos pendientes en dicho periodo. Un órgano, territorio o jurisdicción está en mejor situación cuando menor sea su tasa de congestión) es del 2,2%. Si tasa de resolución es negativa, la de sentencias es positiva, igual que la de congestión, por lo que se puede decir que hubo una ligera mejora de la salud de la justicia, principalmente porque en esta ocasión la tasa de congestión no es negativa, algo que ocurría en el año 2020.

A lo largo del año 2024, se ejecutaron un total de 642 sentencias, de las que 558 fueron resueltas y están pendientes al final del periodo, 2.872. En este apartado de ejecución de sentencias, en jurisdicción Penal se registró una y no se resolvió ninguna en lo que se refiere al juzgado de violencia contra la mujer. Es llamativo este dato, porque según los datos de Consejo General de Poder Judicial, se ingresaron en el juzgado de violencia de género 138 casos y fueron resueltos 123, con un número de 45 asuntos en trámite al final del periodo.

La estadística del CGPJ revela que la resolución de procedimientos, en comparación con el año anterior, aumentó en todas las jurisdicciones , especialmente en la civil, hasta un 21,6%.

En la penal, los jueces y juezas finalizaron un 6,4% más de casos; en la contencioso administrativa, un 5,2% más en la social un 11,1% más. En los juzgados de Cangas no existe la jurisdicción contencioso administrativa ni tampoco la social.