Golfiños adica a súa homenaxe de Bueuesa Senlleira a Fita A Rucha

O Club Golfiños adica a oitava edición da súa Homenaxe Bueuesa Senlleira a una vecina conocida como Fita A Rucha, fallecida en el año 2023. Desde Golfiños explican que se trataba dunha compoñedora, que axudaba aos veciños a curar ou amañar escordaduras e rupturas de forma altruísta.

A homenaxeada naceu na Banda do Río en 1931 e ao longo da súa vida traballou en Massó e montou o bar O Mariñeiro. Desde Golfiños destacan que «sempre atopaba un oco para atender a xente que petaba na súa porta en busca de axuda para amañar escordaduras e rupturas». O recoñecemento forma parte dos actos do Día Internacional da Muller e será o venres ás 18.00 h no Centro Social do Mar.