Cangas solicita a la Xunta una auditoría de su red de saneamiento tras dos años de espera

Está vez sí que va adelante. El Concello de Cangas ya solicitó a Augas de Galicia una auditoría de la red de saneamiento para la detección de infiltraciones . El gobierno local lo había anunciado en septiembre de 2023, pero un error administrativo hizo que la solicitud no llegara a tiempo, a pesar de la predisposición del citado departamento de la Xunta de Galicia a que el Concello presentara la documentación. Se venía ya de una administración local anterior, presidida por Victoria Portas (AV) que no había presentado ninguna solicitud en este sentido. En el 2023, Augas de Galicia le brindaba la posibilidad de hacerlo, pero no se hizo y el grupo municipal del PP se aprovechó de la situación para criticar al gobierno. Era el momento en el que Aldán sufría con los vertidos, que se producían día sí y día también.

Es cierto que la competencia del mantenimiento de la red es del Concello, de ahí que la concejalía de Obras y Servicios que dirige Sagrario Martínez (PSOE) se cubriera este año las espaldas y solicitara esta línea de ayudas de Augas de Galicia, que en el municipio se supone urgente para ofrecer una mejor calidad del servicio.

Las instalaciones dentro de la red de saneamiento que vierten a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de titularidad municipal son las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR ) Rodeira, la del Concello, la de Massó, Duchas, Santa Marta, Liméns, Porta, Nerga. Viñó 2, Viñó 3, Barra, Donón, Vilanova, Areabrava, Pinténs, Eira Vella, Viso, Arneles, Vilariño, Casa do Mar, A Pedreira, Camping de Francón, Menduiña, Rozabales, A Retirosa, Serra Poniente, Canabal, Garita, Pota, Fancón Casas, Xían, Gandón, A Pedra y Areamilla. La EDAR de Cangas tiene una capacidad para 30.000 habitantes.

En la primera fase de la auditoría se analizará el sistema de saneamiento y su relación con el entorno físico en el que se desarrolla. En la fase 2 se inspeccionarán los puntos de control sobre el terreno y cada cuenca a la que vierte, obteniendo información acerca de las características del agua residual circulante, el caudal y el grado de dilución por aguas blancas o saladas. En la siguiente fase se realizará una selección de zonas afectadas por infiltraciones y en la última se realizará una propuesta correctora y priorizada de medidas correctoras para reducir las infiltraciones en la red de saneamiento.Los medios humanos que serían necesarios para este trabajo: dos personas de campo ara realizar las inspecciones y un ingeniero con experiencia en obras de saneamiento. En la solicitud se hace mención a que la concesionaria del ciclo del agua de Cangas presentó ante el Concello varias propuestas de actuaciones concretas para la introducción de líneas separativas, tanto en el entorno urbano del centro de la villa como en otras zonas de municipio. También se están fraguando acuerdos con varias asociaciones de vecinos y otros colectivos para aumentar el conocimiento sobre la localización de esta zonas de infiltraciones y diseñar medidas para reducirlas.

Ya se realizaron estudios de sobrecarga en los colectores

Como antecedentes previos a la realización de la auditoría, se realizaron estudios localizados de zonas donde se producía una evidente sobrecarga en los colectores de saneamiento, bien por infiltración de aguas de escorrentía y nivel freático, bien por el aporte desde viviendas y viales donde no existe red de pluviales que permita la gestión separada de las aguas pluviales y fecales. El presupuesto de la auditoría que se persigue no es muy elevado, otra cosa diferente es tener dinero en caja para afrontar los problemas que se detecten en esta auditoría, que por lo que siempre señalaron los gobiernos municipales, son muchos, empezando por lo obsoleto de muchos de los tramos de la red. Y como señala Augas de Galicia, es c competencia del Concello el mantenimiento de la red. Claro que hay también líneas de subvenciones para realizar este tipo de obras.

