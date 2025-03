El BNG exige que se cumpla el convenio y regresen las urgencias a Moaña

El Consello Local del BNG de Moaña, que preside Odilo Barreiro, rechaza las declaraciones del conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, que en el Parlamento contestó a una pregunta del diputado nacionalista, Paulo Ríos «Kai», que una vez rematadas las obras del centro de salud de Sisalde, cuya apertura se espera para después del verano, el Sergas valoraría el regreso del PAC a la villa, trasladadas a Cangas en la pandemia.

Desde el BNG aseguran que no se trata de valorar, sino de cumplir lo recogido en el convenio de construcción del centro de salud, que en su cláusula primera recoge que «o novo centro contará cunha zona destinada a Punto de Atención Continuada para poder prestar este servizo en Moaña, mentras non se construa o Centro Integral de Saúde».Es verdad que ese convenio (era conselleiro Vázquez Almuiña) se firmó muy poco antes de la pandemia, el 25 de febrero de 2020. Para el BNG el regreso de las urgencias es un hecho incuestionable que se hubiera producido tras la pandemnia y considera «repudiable a actitude de castigo que o PP mantén con Moaña. Non é aceptable que por motivos políticos e economicistas, o P lle furte a unha poboación de case 20.000 habitantes o servizo do PAC». Por eso dice que la lucha en la calle debe continuar y anima a participar en la manifestación de este domingo 23 desde Lidl a Moaña.