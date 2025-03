Concello y apicultores renuncian a la campaña contra la velutina en Cangas

Cangas no repetirá esta primavera la campaña informativa y de lucha contra la avispa velutina. El Concello reserva alrededor de 2.700 euros para esta acción, la misma cuantía que el año pasado, pero a estas alturas ya no le «ve sentido seguir repartindo azúcar e zume», explica el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), porque las personas interesadas ya disponen de trampas que deben colocar lo antes posible y considera que las que no acudieron a las charlas anteriores no tienen interés en hacerlo. Además, los apicultores de la AGA no están disponibles, por razones particulares, y no podrán impartir las charlas.

La última campaña informativa y de trampeo contra la avispa velutina en Cangas se puso en marcha en febrero de 2024 en colaboración con seis apicultores y logró la colaboración de 115 vecinos, que acudieron a las charlas. Se entregaron 77 trampas, 578 litros de zumo de arándanos y 192 kilos de azúcar. El edil de Medio Ambiente destacó que estaba consolidada la participación en las parroquias de O Hío y Aldán, así como en la zona de Santa Marta (Darbo), con fuerte implicación y participación activa de las asociaciones. Indicó que en estas parroquias las dotaciones están bien repartidas por el territorio, mientras en el resto del municipio hay menos interés. En Coiro, la participación fue menor, más concentrada en la zona rural y sin apenas participación de Espíritu Santo, Reboredo, Retirosa o Castrillón.

Ayer, Antón Iglesias incidió en el mismo panorama y en un descenso en el número de nidos que podría aliviar la situación, aunque pide a las personas que disponen de trampas que las instalen ya y que permanezcan alerta para evitar la expansión de la plaga.