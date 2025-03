Premios en bandeja para la hostelería

Fue una gala de etiqueta, como exigía la entrega de los que se pueden considerar los «Oscar» de la hostelería y el turismo de Pontevedra que, por primera vez la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de la provincia (Feprotur) celebró en Cangas, en el hotel H4, a los que acudió el conselleiro de Cultura, José López Campos, además de la alcaldesa, Araceli Gestido y edil de Obras, Sagrario Martínez, en nombre del gobierno local, entre otros altos cargos, y se entregaron 10 reconocimientos a la trayectoria empresarial, difusión del turismo y fomento del turismo sostenible. Se vieron bastantes pajaritas y algunas lentejuelas, hubo cena incluida, y el león de la Metro Goldwyn Mayer marcó el inicio de la gala conducida por el presentador y humorista vigués, Carlos Veleiro, y que abrió el presidente de la federación, César Sánchez-Ballesteros. Habló de orgullo, de retos de futuro, del trabajo constante y el esfuerzo silencioso de las mujeres para las que pidió un emocionado aplauso, consciente, además, de que sólo unos días atrás había perdido a su madre.

César Ballesteros y José López. / Gonzalo Núñez

Reconocimientos a la trayectoria y al turismo sostenible

En la gala fueron reconocidos a su trayectoria la responsable de pastelerías El Molino, de Vigo, Dolores Fernández; Manuel Bermúdez Requejo, profesional del sector camarero en Salnés; Abilio Álvarez Arias, propietario de Viajes Bivestour; el establecimiento vigués The Coffee Land; el periodista Alberto Barciela; a título póstumo el presidente de la Federación Española de Hostelería, José Luis Yzuel, fallecido hace una semana y se entregó un galardón sorpresa a Cecilia Cermeño Morán, del restaurante Casa Calviño de As Neves. De igual forma se premió el fomento del turismo al camping Islas Cíes y a dos representantes de Cangas por su promoción turística: la Asociación Illa dos Ratos, promotora de rutas guiadas de turismo; y a las Villas Casas de Aldán, unas construcciones de madera en la bajada a Menduiña.

A Illa dos Ratos / Gonzalo Núñez

El conselleiro de Cultura destaca la profesionalidad gallega

El conselleiro de Cultura, que cerró el acto con la entrega del último premio de la noche a dos de los responsables The Coffee Land, Eloy Guisande y Luis Blanco Valverde, destacó que con estas galas se ensalza «a gran profesionalidade coa que contamos en Galicia neste sector, uns bos compañeiros de viaxe para as políticas do goberno galego, contribuindo a posicionarnos como un destino de calidade». Además de felicitar a los premiados por su compromiso con la puesta en valor de toda la riqueza del territorio, añadió el componente personal ya que «o trato que reciben os nosos visitantes é tamén unha carta de presentación do que somos, un pobo acolledor» y destacó las buenas cifras en turismo con más de 8 millones de visitantes en 2024, alcanzando máximos de la serie histórica, que propiciaron unos ingresos de 432 millones, un 6,7% más que el año anterior.

Dolores Fernández / Gonzalo Núñez

Homenaje póstumo a José Luis Yzuel

César Sánchez-Ballesteros entregó el premio póstumo a la familia de Yzuel y del presidente fallecido y de este hostelero de cuarta generación se destacaron sus dotes para dirigir el colectivo desde la cercanía, unidad y el diálogo, poniendo en valor lo que él siempre calificó como «la industria de la felicidad». Insistió en que supo otorgar a la hostelería y sus trabajadores la importancia social y económica que le correspondía y lideró con sacrificio y firmeza el difícil momento que atravesó el sector durante la pandemia del COVID.

Camping Islas Cíes / Gonzalo Núñez

Dolores Fernández: 40 años al frente de El Molino

La gala, en la que también estuvieron presentes la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, reconoció con el premio a la trayectoria profesional la labor de la viguesa Dolores Fernández Alonso que lleva más de 40 años al frente de las pastelerías El Molino, desde que empezaron su andadura en Vigo en el año 1944 con la apertura de su primer despacho en la calle Colón y que recientemente fue distinguida con un Solete con Solera de la guía Repsol. Jorge Cebreiros Arce fue el encargado de entregar el premio a esta mujer, uno de cuyos principales retos fue mantener la imagen de calidad de la marca, renovando su contenido y apostando por una pastelería moderna en la ciudad y el trabajo bien hecho, como ensalzó su hija. Dolores Fernández vivió en Madrid y trabajó en el Banco de España, pero la vena por la pastelería y la restauración pudieron finalmente. Hija de pasteleros y panaderos -sus padres regentaban la pastelería y panadería Lavandeira- y nieta de restaurador -su abuelo era el dueño del restaurante del monte O Castro, convertido después en la cafetería Mirador de O Castro, Regresó a Vigo cuando falleció su madre y cogió El Molino, que era un salón de té. Ella se formó acudiendo a las mejores pastelerías de Barcelona y viajando a París.

Cecilia Cermeño (dcha.). / Gonzalo Núñez

El camping Islas Cíes: un ejemplo de sostenibilidad

El camping de las islas Cíes recibió uno de los premios al fomento del turismo sostenible, que recogió su gerente Óscar Costas. Logró hitos como la Carta Europea de Turismo Sostenible, la ISO 14001 y la S de Sostenibilidade en 2024; además de que es un camping Starlight para la observación astronómica y forma parte de la Red Galicia Destino Sostenible, que agrupa a los destinos más comprometidos con la sostenibilidad; y del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). Uno de los premios sorpresa fue a Cecilia Cermeño Morán, que recibió de manos de la diputada provincial Nava Castro. Cermeño empezó su trayectoria profesional cuando por matrimonio llega a los fogones de Casa Calviño, en As Neves. Logró continuar con la esencia del restaurante, en un legado de suegras a nueras, y mantener el plato tan tradicional y estrella de la casa como es la lamprea.

Manuel Bermúdez. / Gonzalo Núñez

Manuel Bermúdez Requejo: el maitre del Salnés

Manuel Bermúdez Requejo, un referente en la formación de camareros en la provincia, fue otra de las personas galardonadas por su trayectoria, de la que destacaron su trabajo, profesionalidad y perfección. Comenzó de zapatero en su propio taller, pero de regreso de la emigración en América encontró su vocación en la restauración, en donde se inició como aprendiz en el Real Club Náutico de Sanxenxo. Trabajó en hoteles, restaurantes y dejó huella en casa Rosita, como maitre durante 42 años, de ahí que sea conocido con el apodo del maitre del Salnés. Compartió su experiencia formando a buena parte de los camareros de la provincia.

Melchor Dasilva. / Gonzalo Núñez

Abilio Álvarez Arias: una vida dedicada a los viajes

Igualmente a su trayectoria profesional fue galardonado Abilio Álvarez Arias, empresario vigués, propietario de la agencia de viajes Bivestour, un oficio que aprendió de niño cuando iba con su madre a recoger a su padre a la oficina de Iberia. Lo veía -recuerda-pidiendo reservas por telex para el viejo Vigo-Madrid y otros vuelos para los pocos pasajeros que entonces utilizaban el avión en los años 60. Estudió empresariales, se presentó a las oposiciones de Iberia y ahí empezó su trayectoria, continuó en Viajes El Corte Inglés a principios de los 80 y hasta 1993, siendo el director de la oficina comercial en Vigo los últimos 10 años. En 1994 funda su propia compañía Bivestour, en la que continúa como propietario y director y cuenta con cinco oficinas y 40 trabajadores. Es también desde 2020 presidente del grupo de gestión para agencias de viajes AVASA.

Abilio Álvarez. / Gonzalo Núñez

The Coffee Land: innovación en la hostelería viguesa

Eloy Guisande, Luis Blanco y Adrián eran tres amigos que se dedicaban a la hostelería, pero apostaron por un local diferente dedicado al café, con desayunos y meriendas como plato fuerte. Crearon The Coffee Land en 2014, uno de los locales pioneros en Vigo en brunch.

Alberto Barciela (iz.). / Gonzalo Núñez

Cangas: promoción turística y sostenibilidad

De Cangas recibió galardón A Illa dos Ratos, que recogió Óscar Rodríguez. La asociación se creó en 2016 por un grupo de amigos para realizar actividades gratuitas de animación sociocultural, educación ambiental y rutas guiadas y ya han logrado 800 rutas con más de 22.000 participantes. La alcaldesa de Cangas entregó a Melchor Dasilva Soliño, el galardón al fomento del turismo sostenible por Villas Casas de Aldán, un proyecto de alojamientos construidos con madera de pino, con el que además de la estética, se ha buscado un compromiso con la sostenibilidad.