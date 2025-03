Bueu licitará para un periodo de tres años el socorrismo en las playas

La Xunta de Goberno Local de Bueu aprobará hoy el expediente de contratación para el servicio de socorrismo y salvamento en las playas. La gran novedad es que no será una licitación para un año, sino que por recomendación de los técnicos municipales se aprovechará para sacar a concurso el contrato para los próximos tres veranos. Las bases establecen un periodo inicial un año, que se puede prorrogar hasta un máximo de otros dos.

El tipo de licitación es de 353.202 euros y el coste total estimado, con el IVA incluido, es de 427.374 euros. Para financiar el servicio desde el Concello también se solicita una subvención de 40.000 euros a la Xunta de Galicia con cargo a una línea de ayudas de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para la prestación del servicio de socorrismo y salvamento.

El contrato deberá prestarse en cinco playas: Lapamán, Portomaior, Lagos, Area de Bon y Banda do Río. Las cuatro primeras son las que mantienen la bandera azul y en las que la dotación de este servicio es obligatoria para poder izar la enseña.

El arenal urbano de Banda do Río este año no opta a este distintivo porque la final del verano pasado perdió la calificación de excelente en sus aguas. No obstante, el Concello lo sigue incluyendo dentro del listado de salvamento y socorrismo con vistas a recuperar la bandera azul de cara al verano de 2026.

Dos meses y medio

Los pliegos de contratación recogen que el servicio en las playas deberá prestarse un mínimo de dos meses y medio, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. No obstante, se permite a las empresas licitadoras ofrecer dentro del capítulo de mejoras una ampliación del periodo de trabajo.

Este año el Concello ha conseguido culminar con antelación el expediente administrativo para licitar el servicio de socorrismo con más tiempo de margen y que pueda estar operativo a partir del 1 de julio.