El BNG lleva a pleno los «incumprimentos» de la Xunta para asfaltar viales en Cangas

El BNG de Cangas llevará al próximo pleno de la Corporación una moción cuestionando las obras de mejora en las carreteras de titularidad autonómica que atraviesan el municipio y denunciando los «incumprimentos» para abordar las que la propia AXI (Axencia Galega de Infraestruturas) considera prioritarias. Urge cumplir la programación que los mismos promotores fijaron, celebrar de inmediato la reunión aplazada hace ya varios meses y trasladar el acuerdo plenario a la Consellería de Vivenda e Infraestruturas.

Recuerda el concejal nacionalista Antón Iglesias que, recientemente, la AXI anunció la reposición del firme en las tres rotondas de la PO-551 y que, siendo «evidente» la necesidad de mejorar el pavimento en estos tramos, «non deixan de ser parches que non solucionan a situación desastrosa de toda a estrada de titularidade autonómica ao seu paso polo concello de Cangas». Argumenta que «a propia Xunta recoñece a urxencia de melloras» en dichas carreteras cuando publica las actuaciones preferentes en toda la provincia de Pontevedra y, «seguindo o criterio de puntuación da AXI, tan só un tramo en Vilagarcía supera as estradas de Cangas no índice de prioridade».

Aún así, abundan desde el BNG, «ningunha das actuacións que a AXI considera prioritarias se leva adiante», y cita las previstas en el tramo A Madalena-Ximeu, Rozabales, O Cunchido o San Cibrán-Vilariño. «A continuada discriminación e retraso nas melloras dos viais de titularidade autonómica no noso concello é xa insostible», advierten en la moción que se someterá a debate el viernes, «cando se ve que as obras rematan sempre no límite no término municipal». En consecuencia, proponen la adopción de los siguientes acuerdos: «1. O Pleno do Concello de Cangas manifesta o seu rexeitamento ao incumprimento das prioridades marcadas pola AXI nas actuacións nas estradas autonómicas na provincia, e urxe a cumprir coa programación que eles mesmos estableceron. 2. Instar á AXI a atender a petición de reunión que se fixo hai xa meses e que foi adiada. 3. Dar traslado dos acordos anteriores á Consellería de Vivenda e Infraestruturas e á AXI».

Perciben agravio comparativo frente a Moaña y Bueu

Los 600.000 euros que invierte la AXI en los trabajos de fresado y reposición del firme en varios tramos de la PO-551 a su paso por Bueu y Cangas se reparten de forma desigual, con el doble de cuantía para el primero. Al conocerse esas cifras, volvieron a saltar las alarmas en el gobierno tripartito por el «agravio comparativo», pues en Moaña ya se repuso el firme en buena parte de toda la PO-551 en Domaio y en Tirán, mientras que la inversión en Cangas pasa de largo la avenida de Ourense, que es la entrada principal a la localidad, y requiere de un gran lavado de cara que se ciñe unicamente a las rotondas. A su paso por Cangas, la mejora del firme se limitará al entorno de las tres rotondas del tramo urbano -O Gordo, acceso al puerto y Mexilón-, con desgaste y presencia de «piel de cocodrilo». En Bueu, también en mal estado, serán en torno a 6 kilómetros desde Cela hasta la glorieta de A Madalena, incluyendo esta rotonda. Lo hará con cargo a una licitación de 2,2 millones de euros que incluye mejoras en un total de 27 kilómetros de tramos de cuatro carreteras del área de Pontevedra.