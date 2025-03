La AXI y el Concello estudian hoy poner fin al barro de Augalevada

El gerente de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), Franciso Menéndez, tiene previsto visitar hoy el polémico camino de Augalevada (Coiro), por el que el barro desciende desde las márgenes de la autovía y llega a las casas, con afán aniquilador. En los últimos años, el lodo alcanza con más facilidad las viviendas y el Concello de Cangas realiza con sus propios medios labores para limpiar el vial de barro. La concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, acompañará a Francisco Menéndez.

En el estudio que realizó el Concello a petición de los vecinos, se afirma que el objetivo es poner de manifiesto el deficiente estado de encauzamiento de las aguas, tanto nacidas de los acuíferos naturales como las derivadas de la alta pluviosidad. Este camino recoge aguas que bajan de los montes de Coiro, y que deberían canalizarse hacia las vías de servicio de la carretera autonómica, tal y como fue proyectado en su momento. El camino que discurre por encima del túnel de la citada vía carece de badenes que deriven el agua hacia los laterales, provocando que el agua termine oradando el camino .Esto crea escorrentías que arrastran lodo camino abajo. Pero no solo ocurre en este tramo de competencia autonómica, lo mismo pasa en el tramo siguiente, de competencia autonómica. Encontrándose su parte final en sentido descendente, en muy mal estado. El único badén existente es el que hicieron los vecinos, pero no es suficiente. Donde el camino se encuentra ya pavimentado existe una canaleta de derivación de aguas totalmente obstruidas. La cuneta está excavada en tierra y con poca capacidad para acoger toda el agua. En el entroque de los camino se encuentra otra canaleta que se satura periódicamente, por lo que el agua, con el lodo que arrastra, se deposita en el camino principal, haciéndolo intransitable. El agua que si es canalizada por por la cuneta del camino principal, a unos 30 metros artraviesa el vial por un tubo de paso desembocando en una finca particular. Aquí discurre el agua libremente saturando todo el terreno, lo que provoca corrimientos de tierra sobre el camino de San Cosme, que hace años provocaron una muerte. El estudio propone que se realicen actuaciones en busca de soluciones, pero sostiene que deben ser las autoridades competentes las que adopten las medidas.