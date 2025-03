Moaña denunciará a la Xunta si el nuevo centro de salud abre sin servicio de urgencias

La convocatoria de la Mesa da Sanidade de Moaña celebró ayer su 176ª semana de concentración ante la Casa do Mar para exigir el regreso del servicio de urgencias centralizado en Cangas desde el último fin de semana de marzo de 2020. Fue la protesta de mayor tensión en mucho tiempo, tras el debate en el Parlamento gallego entre semana y el anuncio del Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de que se evaluará dotar al nuevo centro de salud en Sisalde del Punto de Atención Continuada (PAC) una vez que abra sus puertas después del verano.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), anunció que tras el debate parlamentario consultó con un equipo jurídico y ante sus recomendaciones pidió ya la convocatoria de la comisión de seguimiento de convenio para el nuevo centro de salud, firmado a comienzos de 2020 entre ambas administraciones. En esa reunión Santos advertirá de lo que entiende como un «incumplimiento de contrato» si el nuevo centro de salud abre sus puertas sin servicio de urgencias.

«En la primera cláusula del convenio se indica que el centro de Sisalde tiene que tener un PAC y eso es lo que tiene que tener. Queremos que nos digan en la comisión de seguimiento si lo van a incumplir», afirmó en la concentración para endurecer el discurso asegurando que «en ese caso iniciaremos otro tipo de acciones legales contra la Consellería de Sanidade por incumplimiento del contrato firmado en 2020».

La regidora recordó que la propuesta inicial de convenio para ceder los terrenos y hacer realidad el centro de salud, datada en 2019, no incluía ni la odontología ni las urgencias. «Sin embargo el secretario municipal informó que Moaña no podía ceder una parcela pública si la cartera de servicios iba a ser menor. Fue entonces cuando la Xunta aceptó esas cláusulas». Para la regidora no cumplir con ellas después de poner a disposición del Sergas el terreno urbanizado «sería un fraude al Concello y nosotros no vamos a callar ante un incumplimiento», gritó mientras las decenas de personas que se concentran semana tras semana cantaban el lema «Coa nosa saúde non se xoga».

«No hay nada que evaluar; tuvieron cinco años para estudiar el regreso del servicio»

Ante el temor de que el nuevo centro de salud se abra sin urgencias, la regidora insistió en que la manifestación convocada para el próximo domingo 23 de marzo, coincidiendo con los cinco años del traslado al PAC de Cangas, sea «multitudinaria». Pide que «toda Moaña tiene que salir a la calle» en una marcha desde la rotonda del Lidl en la que la comitiva simbolizará un regreso de la atención urgente desde Cangas a Moaña. «Como tiremos ahora la toalla ya nunca tendremos urgencias aquí», argumenta.

El conselleiro de Sanidade, en el Parlamento y a preguntas del diputado del BNG Paulo Ríos, había explicado que el compromiso es evaluar el regreso de las urgencias una vez que esté en marcha el nuevo centro «y contando con la opinión de los profesionales sanitarios». Explicó que elegirán siempre el criterio de la calidad del servicio prestado frente al de la proximidad si es necesario elegir.

Ante esto tanto la alcaldesa como el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, alegaron ayer que «no hay nada que evaluar. Hay que cumplir con el contrato. Ya tuvieron cinco años para estudiar la forma de que el PAC de Moaña esté en su localidad».

«Una ambulancia con enfermero no es un Punto de Atención Continuada»

En abril se desplegará en Moaña una ambulancia que reforzará a las dos actuales con base en esta villa y en Cangas. Será de soporte vital avanzado de enfermería y estará operativa durante 12 horas al día. Era una de las reivindicaciones de los concentrados domingo tras domingo ante la Casa do Mar. La alcaldesa, sin embargo, se dirigió ayer en la protesta a la Consellería de Sanidade para señalar que «una ambulancia con enfermero es importante, pero no puede sustituir al Punto de Atención Continuada».Santos hizo esa referencia porque en el debate parlamentario el titular de Sanidade recordó que con el nuevo vehículo se agilizarán los traslados entre centros médicos de la comarca.