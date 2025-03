Cangas, epicentro galego da percusión tradicional

O canto tradicional galego e pandeireta reclamaron onte o protagonismo sobre o escenario do Auditorio de Cangas. Preto de 400 participantes de 40 agrupacións chegadas de distintos puntos de Galicia optaban aos 2.500 euros en premios en metálico e aos trofeos do II Concurso de Canto e Percusión que organiza a Asociación Cultural María Soliña. Unha cita que culmina un intenso ano de traballo e esforzo e que chegaba precedida do éxito acadado na pasada edición. Un certame que dá conta da boa saúde da tradición galega e que segue medrando grazas á colaboración de máis dun cento de empresas do Morrazo, ás que a organización non se cansa de agradecer o seu respaldo.

Os 2.500 euros en premios repártense en catro categorías. Os de máis contía son para a C –trofeo e cheques de 500, 250 e 100 euros respectivamente para os tres primeiros–, que foron Gharabullos da A.C.F. Tarambainas; Pandereteiras de Peis d’hos da A.C. Peis d’hos; e Meniñas, tamén da A.C.F. Tarambainas. O xurado entregou ademais dous accesits: para Gharabullos polo vestiario e para Alxibeiras como grupo revelación.

Unha das agrupacións que interviu no Concurso de Canto e Percusión da Asociación Cultural María Soliña. / Gonzalo Núñez

Categoría B

No tocante a categoría B houbo trofeos e premios en metálico de 250, 150 e 100 euros, que recaeron en Tres Pés para un Banco da A.C.Mediarea; Escola Infantil de Pandeireta de Peis d’hos; e Laretas da A.C.F. Tarambainas. O accésit polo vestiario foi para Mouchiñas, da A.C.F. Fiadeiro.

Categoría A

Tanto a categoría B como C celebráronse na quenda de tarde. Pola mañán foi o momento da categoría A e da sénior. No caso da A, con premios de 200 e 150 euros e trofeos, o xurado distinguiu a Charabiscas da A.C. Xacarandaina; Titiriteiras da A.C.F. Tarambainas; e a Teceláns da A.C.F. Fiadeiro. Os accesits ao mellor vestiario foron para Maruxainas, Colexio Maristas e A.C.F. Tarambainas.

Categoría Sénior

Na modalidade sénior repartíanse idénticos premios e nesta ocasión os tres primeiros postos foron para Os Ribeiráns do Perello da A.C. Abaladeiras, Ferreñas Temperadas da A.C. Nemeth e Rexoubeiras de Retrouso de Cela.

O público que asistiu este domingo ao Concurso de Canto e Percusión da Asociación Cultural María Soliña no Auditorio de Cangas. / Gonzalo Núñez

Clausura

Na clausura deste II Concurso de Canto e Percusión da Asociación Cultural María Soliña participaron a alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, e a concelleira de Cultura, Aurora Prieto. As asociacións da vila de Cangas e doutros puntos da xeografía galega compartiron a xornada no Auditorio. Tamén foron convidados artesáns de diferentes oficios, porque os promotores avogan por poñer en valor a nosa cultura tradicional.

Ademais, estiveron presentes membros de distintas asociacións, con postos de información e promoción, como o centro Juan XXIII e Adicam. Tamén había colectivos de protección dos animais,como foi o caso de Colonias Canguesas, aos que se pode axudar con comida e doazóns en metálico ou especies.