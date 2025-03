La OMIC de Bueu tramitó casi 300 reclamaciones y recuperó 200.000 euros para los vecinos

Este fin de semana se conmemora el Día del Consumidor, una fecha implantada por la ONU en el año 1983 y cuya fecha hace referencia a un discurso del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Una alocución un 15 de marzo de 1962 en la que defendía que «ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas... Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados». Precisamente para que esos derechos sean atendidos y defendidos nacieron las asociaciones y servicios públicos como las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC). Coincidiendo con esta fecha la OMIC de Bueu acaba de presentar su balance del año 2024, que incluyó casi 300 reclamaciones y la recuperación de 200.000 euros para los reclamantes.

La actividad de la oficina municipal va mucho más allá de la presentación de reclamaciones, tal como explica la concejala de Promoción Económica e Comercio Local, Silvia Carballo, que valoró las estadísticas junto a la responsable de la OMIC. Durante el año 2024 atendió más de 1.230 consultas de la ciudadanía, lo que no significa que todas acaben en una reclamación. El año pasado se abrieron un total de 355 expedientes y las reclamaciones presentadas rozan las 300, con un total de 296. Los sectores que más quejas concentran por parte de los consumidores son tres: los bancos; las compañías de servicios como luz, gas y agua; y las telecomunicaciones, con telefonía, internet y televisión a la cabeza.

Los sectores con más reclamaciones

Así, se contabilizaron 74 reclamaciones vinculadas con el sector bancario, 60 en el caso de las suministradoras de energía y agua y 57 en el sector de las telecomunicaciones. A más distancia aparecen las compañías de seguros (35 expedientes), el comercio electrónico (16), la automoción (15), las agencias de viajes (13) y el comercio minorista o en tienda (5).

De los 296 expediente incoados a lo largo del año 2024, la inmensa mayoría se consiguieron cerrar. Solo hay tres que ahora mismo aún están pendientes de respuesta. La labor de mediación de la oficina municipal significó la recuperación de una cuantía económica a favor de los consumidores que en conjunto suma más de 164.300 euros, tal como recoge el balance municipal.

La concejala de Promoción Económica e Comercio Local sin embargo añade que esta cifra no se queda aquí. «Hai que ter en conta as tramitacións dos bonos sociais eléctricos, dentro do plan de asesoramento de aforro na factura da luz e que se tramitan na OMIC para evitar desprazamentos dos usuarios ás oficinas das comercializadoras reguladas e que están noutros municipios», explica Silvia Carballo. Así, en 2024 los bonos sociales eléctricos tramitados fueron 59, lo que permitió a los vecinos recuperar una cuantía global de 35.400 euros. Un importe que si se suma al de los 293 expedientes resueltos ofrece un resultado de casi 200.000 euros.

La demanda colectiva por los gastos de la hipoteca: casi 390 personas y medio millón de euros

La OMIC del Concello de Bueu se encuentra situada en las dependencias municipales situadas encima de la sala de exposiciones Amalia Domínguez Búa y es un servicio completamente gratuito para los vecinos. Uno de los asuntos de más importancia que tramita desde hace tiempo está vinculado con el sector bancario: se trata de una demanda colectiva para ayudar a recuperar los gastos vinculados a la formalización de hipotecas. A este proceso se han sumado casi 390 personas y se estima que el volumen de dinero que podría recuperarse a favor de los consumidores ronda los 500.000 euros.

Desde la OMIC están a punto de concluir la labor de recogida de información de las personas afectadas y a continuación la demanda se presentará a través del despacho de abogados de Calixto Escariz, que trabaja habitualmente con el Concello de Bueu. Esa reclamación exigirá la devolución del el cien por cien de los gastos correspondientes a gestoría, tasación y registro, y la mitad de la factura de la notaría.