El cartel de la Semana Santa de Cangas busca la concordia entre las cinco cofradías, aún divididas

La torre y el campanario de la excolegiata jalonados con imágenes simbólicas de las cinco cofradías religiosas de Cangas. Es la representación con la que Pablo Fernández, el joven diseñador del cartel de la Semana Santa, intenta «reflejar lo que significa esta celebración» para los cangueses y foráneos, creyentes o no, de unidad y concordia en torno a una festividad declarada de Interese Turístico de Galicia. Su deseo no coincide exactamente con la realidad, pues la división y las desavenencias persisten y volvieron a manifestarse ayer, en el acto de presentación, aunque desde el Concello también empujan para el acercamiento, inciden en el trabajo común que desarrollan todas ellas a lo largo del año y confían en limar asperezas para reconducir la situación. El Viernes de los Dolores abrirá la programación, el 13 de abril, y la cerrará el Domingo de Resurrección, el día 20, con actos religiosos y suelta de palomas.

Pablo Fernández, con el cartel que diseñó para la Semana Santa de Cangas. / G.Núñez

La asistencia de miembros de todas las hermandades a la presentación del cartel, en el consistorio, parecía anunciar una tregua de las hostilidades, aunque las discrepancias no tardaron en hacerse patentes. La presidenta de la «Coordinadora», Ana Martínez, anunció que el 29 de marzo será el pregón, este año a cargo de las últimas monjas del colegio Compañía de María, institución religiosa que celebra su centenario. Y desde la hermandad de las Negaciones de San Pedro le recordaron que «somos cinco cofradías y no hay tal coordinadora», cuyos únicos miembros son La Misericordia y Los Dolores, frente al Cristo del Consuelo, Cristo Resucitado y San Pedro, que reniegan de ella. Algunas personas del público abandonaron la sala, molestas por las palabras de división, «porque este non é o momento» de profundizar en la polémica, y Ana Martínez insistió en que la Coordinadora –creada por la Misericordia y los Dolores– «está en crise e non o imos negar», pero «a Semana Santa de Cangas vai seguir» y no morirá, afirmación ésta en la que coinciden todos los colectivos.

Los concejales Sagrario Martínez y Antón Iglesias, destacaron la incansable labor de cofradías, hermandades, técnicos municipales y efectivos que contribuyen a mantener y proyectar la Semana Santa de Cangas durante todo el año, ofrecieron la «loxística e colaboración do Concello» para que la celebración se consolide y invitaron a vecinos y visitantes a participar de forma activa o como espectadores.

El pregón lo darán las monjas que impartieron en el colegio Compañía de María. / Santos Álvarez

Las monjas del colegio Compañía de María regresan para el pregón

“Me voy muy agradecida del cariño con el que siempre me han tratado en Cangas”, aseguraba en verano de 2023 Amparo Iglesias Pérez, de 87 años de edad, muy emocionada junto a Mª del Carmen Saavedra Pereira y Justa Fernández González, compañeras religiosas en el colegio Compañía de María, al dejar el centro donde estuvieron buena parte de sus vidas para empezar una jubilación en residencias de la Orden más adaptadas a su edad. Fueron las últimas religiosas que vivieron en este colegio –ahora sin monjas por falta de vocaciones– desde su fundación en septiembre de 1925.

Los organizadores de la Semana de Cangas han tenido en cuenta esta efemérides del centenario para invitarlas como pregoneras, aunque sin tener claro quién tomará a palabra, dada su avanzada edad, todas por encima de los 80 años y alguna con más de 90. El pregón será el 29 de marzo en la excolegiata, a las ocho de la tarde, seguido de un concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de música Belas Artes.

El miércoles 2 de abril será el traslado de la Virgen de los Dolores y su festividad se celebrará el viernes 11. El 13 será Domingo de Ramos y desde ese día se sucederán las procesiones en Cangas.