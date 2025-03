La travesía centenaria de José Otero Estévez

José Otero Estévez es un vecino de Beluso que ayer se unió al selecto club de centenarios. Este marinero jubilado sopló las velas por su 100 cumpleaños en una fiesta familiar y en la que recibió la visita del alcalde de Bueu, que le entregó un obsequio.

La comarca de O Morrazo cuenta con un nuevo centenario: José Otero Estévez, un vecino de la parroquia de Beluso (Bueu), que ayer sopló las velas en el día que cumplía 100 años. Y como nos hemos enterado de que es un fiel lector de FARO, desde estas líneas aprovechamos para felicitarle por su cumpleaños. Suponemos que este artículo será una nueva sorpresa para este marinero jubilado, que ayer no se esperaba que el alcalde de Bueu, Félix Juncal, se desplazase hasta su casa para felicitarle en persona y entregarle un obsequio. El regidor aprovechó para darle un diploma que le acredita como vecino centenario y una bandera del ayuntamiento.

José Otero Estévez vive con una de sus hijas en el lugar de Montemogos y ayer la familia le preparó una fiesta con la que celebrar un aniversario tan señalado. Cuenta con una familia formada por dos hijas y un hijo, ocho nietos y hasta cinco bisnietos. A sus 100 años recién cumplidos mantiene una serie de sanas rutinas, que incluyen sesiones de bicicleta estática, salidas a caminar, una siesta después de comer y leer la prensa para mantenerse bien informado.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, le entrega a José Otero Estévez una bandera del Concello de Bueu como regalo por sus 100 años. / Salvador Santos

A lo mejor el secreto de su longevidad está en los mucho que tuvo que remar a lo largo de su vida. Tanto en un sentido figurado en tierra como remar de verdad en el mar. «Foi mariñeiro de baixura toda a vida, sempre traballando pola súa conta», explica su hija Ramona. Ya fuese pescando pulpos, luras, nécoras, robalizas o lo que fuese siempre salía a faenar en su gamela e impulsándose a remos. «Solo nos últimos anos comprou un motor foraborda», cuenta su familia. Como no podía ser menos el servicio militar lo hizo en la Marina y recuerda perfectamente su número de recluta: el 545.

El centenario José Otero Estévez, ayer, rodeado de su familia y el alcalde de Bueu. / Salvador Santos

José Otero Estévez es un hombre de mar, pero también de monte. Siempre estuvo vinculado a la comunidad de montes de la parroquia de Beluso, preocupado por la mejora de los caminos y pistas forestales y de que los montes volviesen a ser propiedad de los vecinos.

José Otero Estévez junto a sus nietas y nietos, en Beluso. / Salvador Santos

Hasta hace poco sus salidas a caminar eran mucho más largas. «Podía botar dúas horas e ir a percorrer Mourisca, Lagos ou Cabo Udra», explica su hija. Ahora las caminatas son más cortas y más cerca de casa, aprovechando que en la zona en la que vive hay un tramo recto de carretera y que es una buena ayuda para mantener la sana costumbre de caminar.

Este hombre suele levantarse a las 9.30 horas y a lo largo de la mañana realiza su media hora de bici estática y otra media hora de paseo. También aprovecha para darle un primer repaso a la prensa y después de la comida se echa una pequeña siesta. Y luego acaba de leer los periódicos.

José Otero Estévez acompañado ayer por sus dos hijas, en el día de su 100 cumpleaños / Salvador Santos

A don José no solo le gusta leer, sino también escribir. Sobre todo poesía. No hace mucho escribió un emotivo poema para una boda familiar. Aunque parece que ya no escribe tanto como antes a lo mejor el hecho de cumplir 100 años le anima a escribir un poema.

Por cierto. Algo debe haber por Beluso y por Montemogos, que José Otero Estévez no es el único centenario. Hace poco una vecina del lugar ya llegó a los 101 años. En todo caso, muchas felicidades y que pueda seguir cumpliendo años. Y que los demás puedan contarlos.