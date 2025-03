El PP lleva al Congreso desokupar el edificio de Rúa Atranco y habilitar vivienda pública

Desalojar el edificio de la calle Atranco tomado por okupas y que genera problemas de convivencia con el vecindario e incluir el inmueble en el Proyecto Viena (plan de vivienda en alquiler) o cederlo a la Xunta de Galicia para que pueda construir vivienda pública. Es la iniciativa trasladada por el PP al Congreso de los Diputados, en forma de pregunta al Gobierno de España, al que piden respuesta por escrito que deberá producirse en el plazo máximo de un mes. La iniciativa está firmada por los parlamentarios estatales Juan Andrés Bayón, Irene Garrido y Pedro Puy, a instancias de la diputada autonómica y portavoz de los populares en Cangas, Dolores Hermelo. Todos ellos visitaron ayer el referido edificio que es propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de Reestructuración Bancaria) y que exigen poner a disposición para paliar este grave problema social.

Andrés Bayón, Pedro Puy, Irene Garrido y Dolores Hermelo, frente al edificio de Atranco, 8. | G.Núñez

Los diputados del Partido Popular inciden en que el bloque en el número 8 de la calle Atranco, a medio construir, lleva años okupado, y los vecinos de la zona tienen que convivir «con ratas, heces de perros y gatos y útiles de consumo de drogas, además de sustancias estupefacientes». Una situación de insalubridad e inseguridad, porque en el último lustro se han producido graves incidentes, como peleas entre ocupantes del inmueble, un incendio con heridos, «supuestamente intencionado, pasa saldar cuentas», y también una víctima mortal, en 2023, una mujer cuyo cadáver encontraron agentes de la Policía Local y Guardia Civil en un foso de agua que fue achicada por los servicios de Emerxencias-Protección Civil y Bombeiros do Morrazo. A pesar de su trágico historial, y de que el vecindario «lleva años pidiendo una actuación inmediata», desalojar el inmueble y acometer una rehabilitación integral que permita destinarlo a vivienda pública o social, «la Sareb continúa sin actuar al respecto», y no hay noticias de que vaya a hacerlo a corto plazo.

«¿Es consciente el Gobierno del problema de okupación que sufre este inmueble de la Sareb en Cangas y los problemas de convivencia que genera?», preguntan los diputados del PP, e indagan si tienen previsto el Gobierno y la Sareb desalojarlo, qué actuaciones se han realizado sobre este asunto, si hay comunicación con el Concello de Cangas para resolver el problema y si están dispuestos el Gobierno de España y la Sareb a incluir el edificio en el Proyecto Viena o cederlo a la Xunta de Galicia «para que pueda construir vivienda pública». La realidad es que ni siquiera se ha tapiado y saneado, ni por parte de la Sareb ni del Concello, denuncian, y los diputados eludieron ayer acceder a su interior.

«Queremos e pedimos que este edificio forme parte do plan estatal de vivenda, que se ceda para que a Xunta faga vivenda social. Así dariamos resposta aos mozos e maiores que precisan unha vivenda e non a teñen», demandó Dolores Hermelo, a pie del edificio. Irene Garrido, Andrés Bayón y Pedro Puy abundaron en los argumentos y también anunciaron que harán «un seguimiento» de los inmuebles y solares susceptibles de convertir en viviendas sociales y que por inciertas razones no se acaban de concretar.

Edificio sobre la curva de A Regueira que podría seguir los mismos pasos. / G.Núñez

Misma vía para otros inmuebles en Cangas

En Cangas hay otros edificios en circunstancias similares al de Atranco, como el de A Regueira, en la carretera a Bueu, y el PP no entiende por qué no se dan pasos para reconvertilos en vivienda social, cuando hay demanda vecinal e institucional. Hermelo asegura que la Xunta «leva tempo» reclamando que el Gobierno central haga algo con estos inmuebles «ou os ceda para rematalos e facer vivenda social ou poñelos en alugueiro» a cargo de la Consellería de Vivenda. También reparan los populares en que los promotores inmobliliarios muestren poco interés por hacer vivienda social y piden «hacer un seguimiento» de los casos para evitar la especulación a cuenta de una necesidad básica.Para Irene Garrido, el caso de Atranco es apremiante «porque aquí ha habido un incendio y una muerte, y no puede haber en pleno centro urbano un edificio de estas características y con estas condiciones». Advierte que el plazo máximo para contestar a la pregunta en el Congreso de los Diputados es de un mes, y luego «presionaremos con otras iniciativas, como una pregunta oral en Pleno, una proposición no de ley u otras a nuestro alcance».