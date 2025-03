Un vial de servicio paralelo a la PO-554 discurrirá en A Rúa donde se levantará el CIS

Un paso más para que Cangas pueda contar con un Centro Integral de Saúde (CIS). Los técnicos de la sociedad Amgecabe S.L. consideran que el acceso al ámbito donde se propone la modificación puntual de A Rúa, desde la PO-554 no va a suponer un problema para la propuesta que se realizará consensuada con la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) y que permitirá dotar a la zona de uso comercial y ceder 11.000 metros cuadrados de terreno al Concello de Cangas para que se construya el nuevo equipamiento sanitario.

En este sentido se pronunciaron en el transcurso de la reunión que los portavoces municipales mantuvieron con Amgecabe y a la que no faltó nadie a la cita. Consideran que el informe de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental se saldó con una nota alta, ya que se afianzó que el proyecto no iba a tener repercusión en el denominado corredor ecológico y que el ámbito está situado dentro de la trama urbana. Amgecabe realizará los ajustes correspondientes y considera que el vial de acceso al ámbito no va a suponer un problema de gran calado. El propio concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), que fue el único representante de la corporación que realizó preguntas a los técnicos de Amgecabe, manifestó que la citada sociedad promotora de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias ya contemplaba un vial de servicio paralela a la PO-554.

Antón Iglesias manifestó al término de la reunión que ahora mismo la principal preocupación de la sociedad empresarial y de todos es la rapidez. Amgecabe está dispuesta, tan pronto se le permita a iniciar las prospecciones arqueológicas. Y, según el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, se espera que la propuesta definitiva esté lista a finales de junio.

El gobierno municipal mantiene que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias es la mejor fórmula para conseguir los terrenos que se necesitan para construir en nuevo equipamiento sanitario. Hay que recordar que esta fórmula permite al Concello hacerse gratis con los terrenos. Insiste en que todos los problemas técnicos que planteaba el PP fueron tumbados por el propio informe de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental.

El PP mantiene su postura de la compra directa de terrenos

El grupo municipal del PP mantiene su postura. Considera que el Concello de Cangas debe hacerse con los terrenos a través de la compra directa de los mismos, no a través de conseguirlos de forma gratuita mediante un proceso que se antoja largo. En su opinión, se lleva esperando demasiado tiempo para los terrenos. El concejal portavoz del PP, Rafael Soliño, manifestó al término de la reunión que ellos no habían cambiado de opinión y que el Concello podría comprar terrenos por la zona de A Rúa, sin necesidad de que fueran los Amgecabe sitúa dentro del ámbito.