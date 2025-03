El tripartito aboga por asumir con dinero público obras en Rodeira que son de la UTE, critica el PP

La avenida de Ourense se hunde, al igual que la carretera de Espíritu Santo, por efectos de las «constantes fugas subterráneas» de la red municipal de saneamiento y que son «parcheadas con pegotes de cemento» por la empresa concesionaria del servicio integral del agua. La situación constata el «nulo mantemento e e abandono da rede» en la última década, denuncia el PP, y critica que el tripartito que gobierna el Concello «avoga por asumir con cartos públicos» actuaciones a las que está obligada la UTE Gestión Cangas. «O BNG e os seus socios prefiren que pague a veciñanza esta desfeita en lugar dunha empresa cotizada no IBEX» y que factura miles de millones de euros, lamenta el grupo mayoritario de la corporación canguesa.

Para los populares, el ejecutivo local sigue sin dar respuesta a un «problema gravísimo» y se niega a realizar una auditoría de la situación, como se instó en Pleno en varias ocasiones, la más reciente en enero de 2024 a través de una moción plenaria aprobada por unanimidad. «É preciso saber de xeito independente o estado real da rede», subrayan, y recuerdan que el gobierno liderado por la nacionalista Araceli Gestido «non solicitou nos dous últimos anos» las ayudas autonómicas con esta finalidad. El referido acuerdo plenario también incluye un estudio económico-financiero que permita articular la rescisión del contrato, así como el registro de los «reiterados incumprimentos» por la empresa para avalarlo. «Fieis ao seu modus operandi, votan a favor e logo non fan nada», advierten desde el Partido Popular.

También echan en cara los populares los compromisos incumplidos de municipalizar el servicio, y que el BNG y sus socios prefieren «que a veciñanza pague esta desfeita, froito da incompetencia, antes que unha empresa multinacional. Anuncian la solicitud de un informe técnico que recoja las actuaciones y costes en mantenimiento en esta última década que ha «pagado» la concesionaria. «Insistimos en que actúan como valedores dos intereses da compañía e non da veciñanza», lamentan.

Explican desde el PP que las referidas actuaciones no suponen una ampliación de la red que había en 2015, sino que «o que estaba funcione con normalidade, o que calquera entende por mantemento». «Escudarse en informes feitos ad hoc só deixa en evidencia a falta de vontade política de mollarse», reiteran, y consideran surrealista que la red municipal «dane gravemente» el estado del firme de las carreteras municipales, provinciales y autonómicas, y pretendan que sean los ciudadanos con sus impuestos «os que paguemos o que a empresa non fai». Además, el tripartito de Cangas quiere que lo asuman otras administraciones excepto la municipal, a pesar de contar el Concello con un presupuesto de 19 millones de euros, «o máis alto da historia do noso municipio».