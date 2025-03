La situación de la Asociación de Praia Seara, a debate en la asamblea de hoy

La Asociación de veci nos de Praia-Sera, que aglutina al centro urbano de Moaña afronta hoy (Concello Vello, 19:00 horas) una asamblea en la que se someterá a debate el estado del colectivo, que desde 2020 está presidido por Tonio Nogueira, pero que poca actividad pública ha desarrollado. En la asamblea también se abordarán nuevas incorporaciones.

Será el seundo punto de un orden del día que se abre con la lectura de la última acta y termina con «otros temas» , entre los que no se descarta que resurja la humanización de toda la travesía Ramón Cabanillas. Hay que recordar que en una de las últimas asambleas del colectivo, que se celebró en abril de 2021, se acordó por unanimidad rechazar el proyecto que planteaba el Concello del ascensor en A Martinga que implicaba una humanizacón de un tramo sólo de 200 metros y que sería un embudo para el vial. Por contra, acordaron por unanimidad, reclamar la humanización de toda la calle mediante una plataforma única de uso compartido con prioridad para peatones y ciclistas sobre el transporte a motor. Fue una reivindicación que cayó en saco roto, pero los vecinos no la olvidan y reclaman al gobierno que la vuelva a priorizar y que la recuperación de Cabanillas no se limite a la rehabilitación del Concello Vello.

Suscríbete para seguir leyendo