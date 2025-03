Moaña destinará 20 plazas para aparcar sólo 30 minutos en Concepción Arenal

La concejala de Mobilidade, Medio Ambiente y Ensino de Moaña, Dolores Chapela, confirma que el Concello está trabajando con la jefatura de la Policía Local, la hostelería y el comercio, en una propuesta de aparcamiento regulado en la calle Concepción Arenal. Consiste en la reserva de una veintena de plazas en esta calle, que es la vía principal y en la que más se demanda, con el aparcamiento limitado a 30 minutos. Estarían destinadas para «recados rápidos», como ir al banco o acudir a comprar pescado «que permiten esa gestión rápida».

La propuesta la dio a conocer la concejala en la comisión informativa de esta semana a preguntas de la concejal del PP, Estela Santomé: y del edil del PSOE, Mario Rodríguez, sobre los problemas de aparcamiento en la localidad.

La concejala de gobierno asegura que se están definiendo los lugares en donde se van a ubicar, con esa finalidad demandada de dar movimiento al estacionamiento, pero descarta que vaya a ser una Zona Azul de monedas. La intención es implantar este aparcamiento regulado de forma inminente, bien en esta primavera o comienzos del verano.

Por lo que respecta al horario, Dolores Chapela asegura que las plazas tendrán un horario comercial, de 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes y los sábados de 09:30 a 13:30 horas. Será la Policía Local quien controle estas plazas,sin reloj, de las que por el momento se está todavía gestionando su ubicación, aunque se supone que se reservarán en el entorno de la plaza de abastos y en donde hay más vida comercial y de entidades bancarias.

En el debate sobre la problemática del aparcamiento en la comisión, el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, reprochó que no se estuvieran acudiendo a una solución bajos las tres «C» de cooperación, colaboración y coordinación para acudir a entidades con capacidad innovadora que estén dispuestas a construir un parking con capacidad, por ejemplo, para 1.000 plazas en el centro urbano de Moaña. Rodríguez insistió en su crítica de que el gobierno está en la postura «cómoda» de la pancarta del no, también reprochó que el cargador eléctrico junto al Concello siga sin estar operativo y no se presente la ordenanza para su puesta en funcionamiento.

Sus críticas las hizo extensivas al abandono en torno a la escultura de «Sete Peisses» de Juan Rivas en Portal do Almacén del que sólo quedan colgando dos y una cola en un deterioro desde hace años.

Suscríbete para seguir leyendo