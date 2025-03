«Crónica de Galiza», traducido por Harguindey, hoxe en Wells

«A testemuña máis importante do outono medieval, narrada polo `primeiro grande xornalista de guerra´, móstranos un Reino da Galiza afamado e cobizado en toda a Europa que xoga un papel fundamental na xeopolítica continental». En tradución de Henrique de Harguindey e con prólogo de Anselmo López Carreira, esta edición das partes galegas das Crónicas de Jean Froissart é «unha fonte primaria imprescindíbel para comprender a nosa historia», sinalan os editores de «Crónica da Galiza. A Guerra dos Cen Anos no occidente peninsular» (editorial Companha), libro que se presenta hoxe (19.30 horas) na libraría Wells, de Cangas. No acto participarán o editor Diniz F. Cabreira e Breixo Harguindey.

Trátase do proxecto no que Harguindey estivo traballando ao longo de 2024 e que deixou rematado antes do seu pasamento. Tomando como base as crónicas que Jean Froissart escribiu entre 1371 e 1400, Henrique Harguindey fai nesta obra un percorrido crítico e riguroso polas referencias nas que se amosa a realidade sociopolítica e linguística do Reino de Galicia, un periodo no que era un territorio que tiña fama en toda Europa, como sinalan os promotores. Harguindey (Lugo, 1946-Cangas, 2024) foi escritor, tradutor, mestre e político. Adaptou ao galego obras de Víctor Hugo, Boris Vian ou Molière.