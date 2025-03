El Concello prohibirá aparcar en la Praza da Estrela tras su reforma

No se podrá aparcar como hasta ahora en la Praza da Estrela, espacio que ahora mismo está siendo reformado por parte del Concello de Cangas y que está financiado a través del Plan+Provincia. Así se lo hizo saber ayer la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, la socialista Sagrario Martínez, a los vecinos con los que mantuvo una reunión. Habrá zonas de carga y descarga, pero nada más, adelantó la concejala socialista que manifestó que el encuentro con los vecinos fue muy cordial y que, al contrario de lo que se pensaba, el hecho de que se impida aparcar no supuso un punto de fricción entre las relaciones de las partes. Como no lo fue tampoco el cambio de lugar de contenedores. Aún se sabe a ciencia cierta donde se van a instalar con que estaban situados detrás de la excolegiata. También gustó a los vecinos, según señala Sagrario Martínez, hacer desaparecer de ahi esos contenedores que ofrecían una imagen lamentable dentro de una zona que se considera monumental. Basta recordar que la zona está protegida por Patrimonio y que su permiso fue fundamental para poder actuar. En la reunión con los vecinos se les explicó el proyecto que se ejecuta en estos momentos.

Las obras de reforma de la Praza da Estrela, como se puede comprobar, van a buen ritmo pese a las dificultades y el cuidado con el que se trabaja.