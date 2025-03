Chapela pide la limpieza del lavadero y la fuente de A Roza

El concejal no adscrito Daniel Chapela solicita al Concello de Bueu que proceda a la limpieza del lavadero y de la fuente del lugar de A Roza, en la parroquia de Beluso. El concejal explica que ha recibido las quejas de vecinos de la zona, que explican que el acceso está cubierto de verdín y supone un riesgo de caídas por lo que hay gente que no se atreve a acceder al lugar. «É fundamental que se chorree toda a zona e se limpen as herbas que nacen en toda a fonte, amais dunha limpeza de todo o lavadoiro e que se pula o encintado», sostiene el concejal bueués.

Defensa patrimonio

Chapela insta al gobierno local a que «preste máis atención» a este tipo de actuaciones que «son de mantemento e resultan nunha mellora dos espazos públicos». El concejal no adscrito sostiene que «non vale de nada dicir que se defende o patrimonio e poñer plaquiñas nas fontes se, despois, os espazos non se poden usar».