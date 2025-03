Agás autorizados.

Es lo que dice esta señal instalada a la entrada del parking de Ojea. Pero no es cierto. Aquí entra todo el mundo. Porque no vayan a suponer que todos los vehículos que están aparcados tienen la autorización otorgada por la Policía Local. Al contrario, el régimen de entrada y salida lo marcan los gorrillas, amos de estos foros de la villa.

Ni asomo de la primavera caliente en la política de Cangas

Nos prometíamos una primavera caliente en la política de Cangas, pero todo va a menos. De momento, ya nada se sabe de aquella reunión del pacto de gobierno que se iba a convocar tras el caso del vado permanente. Y no parece avanzar rápido lo de que Igualdade, es decir, el Concello de Cangas iba a denunciar en el juzgado a la murga de Os de Sempre por el caso de la alcoholemia dichosa.

Más es menos en el PSOE de O Morrazo

Por alguna razón que desconocemos, el PSOE de Moaña tiene en la secretaría xeral del PSdeG PSOE más predicamento que Cangas. Y no es por lo que trabajen unos ni otros, ni porque Moaña tenga más concejales, que no los tiene. Cierto que el PSOE en Cangas esta última temporada fue una montaña rusa, más rusa que montaña, pero la población es de 27.000 habitantes, que puede quitar o dar una Diputación, como lo dejó claro la ex presidenta de este gremio, Carmela Silva, tras verse, por sorpresa, fuera del cargo al que Rafael Louzán supo sujetarse durante muchos años.