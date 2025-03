Villoch será nombrado «fillo adoptivo de Cangas» por el Pleno el viernes 21

«Nomear fillo adoptivo do Concello de Cangas a título póstumo ao doutor Benigno Villoch Salgueiro». Es el punto único del pleno extraordinario de la corporación que se celebrará el próximo viernes día 21 y que culminará el procedimiento para reconocer la figura profesional y humana de quien fue jefe de servicio del centro de salud del municipio y figura destacada en la lucha contra la epidemia de covid. Así lo valoran los promotores de la iniciativa, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que lo solicitó formalmente al Concello el 14 de enero de 2024, tres meses después del fallecimiento de Villoch en accidente cuando practicaba senderismo de montaña en Palencia.

El nombramiento se ciñe al Regulamento Municipal de Honores e Distincións del Concello de Cangas y la propuesta recibió el respaldo unánime de los corporativos en el Pleno del 23 de febrero de 2024. Luego, la Xunta de Goberno designó instructora del expediente a la concejala de Tráfico e Seguridade Cidadá, Pilar Nogueira, y secretario a Cesáreo Coya, oficial del Grupo Municipal de Emerxencias. El pasado 11 de diciembre se incorporó la memoria, como anexo, y la semana pasada se añadieron los correspondientes informes de registro y Secretaría.

El informe jurídico precisa que se ha superado el plazo establecido en el reglamento, que dispone en su artículo 30: «Se o Concello non resolvera calquera proposta de concesión da distinción dentro do prazo de un ano dende a data de iniciación da incoación do expediente, entenderase que a corporación desistiu diso e, en todo caso, se se estima oportuno instruirase novo expediente». Aún así, la «dilación excesiva» de plazos «non ten trascendencia na manifestación da vontade municipal», y el procedimiento sigue adelante.

Tres plenos seguidos

Al Pleno extraordinario para nombrar hijo adoptivo a Benigno Villoch le sucederán otros dos, en viernes consecutivos. El 28 será ordinario, con el orden del día aún sin concretar, y el 4 de abril se debatirá la propuesta para nombrar «fillo predilecto» al investigador Guillermo Pousada Fernández. El reglamento sostiene que «non poderán concederse máis de un por ano» salvo «circunstancias excepcionais» y acuerdo de los grupos.