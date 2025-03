Los vecinos de O Hío quieren que el vial del Viñal vuelva a tener doble sentido

El entroido de O Hío, además para disfrutar, sirvió también para comprobar la eficacia de algunas medidas de tráfico que se tomaron hace un par de años. Los vecinos de la localidad canguesa aseguran que quedó demostrado estos días carnaval que fue un error el haber puesto la carretera del Viñal de sentido único. «Siempre estuvo de doble sentido y no pasó nada. Y, ahora, con la nueva señalización, los vecinos de O Hío hubo momentos en los que no pudimos salir». Aseguran que hace dos años se presentaron firmas ante el gobierno municipal y no se consiguió nada. La medida había sido una iniciativa del que fue jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, con el propósito de aliviar la zona de tráfico, de hacerlo más fluido porque se desviaba el tráfico por Riosteiro.

Los vecinos manifiestan que, ahora, los informes de la Policía Local son desfavorables. Señalan que hablaron con el actual jefe de la Policía Local, Ángel Gallego, y que les comunicó que ya había hecho informes contrarios a que la citada vía se mantenga de sentido único.

Los ciudadanos de O Hío esperan que el gobierno local atiendan ahora sus peticiones, sobre todo cuando está avalada por informes de la Policía Local y también por la realidad del tráfico, como se pudo comprobar estos días de entroido. La intención es volver a hablar con el gobierno local.