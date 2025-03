Contra viento y marea

«Yo no instalé mi carpa para luchar contra estos elementos», diría este vendedor de frutas mientras intentaba sujetar el toldo en desigual batalla contra Eolo. Fue en el mercadillo de Cangas, el viernes, y debió servir de ejemplo a otros colegas que ayer optaron por quedarse al raso, en una jornada sin lluvia ni otras inclemencias de las que cubrirse.

Caravana de mujeres rumbo a Esposende

No les cuento aquella historia en la que Roy Whitman quiere evitar que los hombres solitarios abandonen el valle y decide traer mujeres respetables a California para poder casarse con ellas, sino otra caravana de mujeres más empoderadas. Las de la Asociación de Mulleres Escola Vella do Hío, que ponen rumbo a Esposende, en Portugal, para disfrutar de su historia, su naturaleza y su gastronomía alrededor de la mesa en una bucólica quinta. El autobús ya está más que lleno, así que ya no esperen plazas de último minuto.

Cuidadito con las gripes de primavera

Quien no parece estar para muchos trotes es una mandamás de Cangas que se retiró ayer a sus aposentos a mitad de jornada con expresión de que algún quebranto de salud no le daba otra opción. Y no es la última, porque me dicen que estos días hay varios casos parecidos, aunque no todos están tan expuestos al escrutinio público. La primavera ya levanta el telón y no hay manera de aplacarla.