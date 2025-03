La nueva depuradora de Ons alcanza un coste de 1,4 millones y afronta su segunda fase para estar lista en mayo

Los trabajos para la reforma y mejora tanto de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de la isla de Ons como de su estación de bombeo (Ebar) están a punto de concluir la primera fase, que comenzó en octubre de 2024, y afrontar la segunda. Las previsiones de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y de la contratista, que es la empresa pública Tragsa, es que las obras puedan estar acabadas a finales del mes de mayo y que por tanto el nuevo sistema esté operativo para la temporada estival. La inversión finalmente se acercará a los 1,4 millones de euros y mientras duran los trabajos la isla bueuesa sigue contando con un sistema de depuración provisional. Este estará en funcionamiento en Semana Santa, que es la primera fecha del año declarada como temporada alta.

La primera fase de las obras arrancó formalmente en octubre de 2024 y se prevé que concluya en poco más de dos semanas, el 31 de marzo. Desde Medio Ambiente y Tragsa detallan todos los trabajos que fue necesario acometer durante esta primera etapa en una isla que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas:

-Movimientos de tierras, con excavaciones de tierra y roca, su posterior compactado y la retirada del material sobrante. Este trabajo se realizó entre octubre y noviembre de 2024.

-La construcción de dos cubetos de hormigón armado en la propia isla, con unas dimesiones de 6,62 metros de longitud, 3,60 metros de ancho y 1,60 metros de altura cada uno. El objetivo de estas estructuras de hormigón es alojar los contactores biológicos rotativos, también conocidos como biodiscos. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

El traslado de maquinaria a Ons para la nueva depuradora / PNIA

-Pavimentados. Esta parte incluyó la ejecución de soleras de hormigón armado, redes de drenaje, canales de paso de instalaciones y la construcción de un muro de contención fabricado con bloques de hormigón armado. Realizado en febrero de 2025.

-Instalación de un contenedor lamelar, cuya función es separar elementos semipesados y pesados en suspensión en el agua para poder completar el tratamiento de las aguas residuales. Se fabricó para ser trasladado directamente a la isla, a donde llegó esta semana.

-Acondicionamiento de la Ebar. Incluirá la colocación de tuberías de impulsión y sistemas eléctricos desde la arqueta de bombeo a la Edar. Estos trabajos se prevé que comiencen el 17 de marzo y durarán cinco días.

-La instalación del equipo de desinfección con rayos ultravioleta (UV), que se prevé colocar en la última semana de marzo.

-Espesador de lodo y desodorización. Esta maquinaria está en Ons desde el 5 de marzo y su colocación se ejecutará en lo que resta de mes.

-Finalmente, la instalación de líneas de agua, lodos y conexiones al drenaje. La previsión es realizar la instalación del 17 al 31 de marzo y se emplearán tubos de polietileno de alta densidad, junto a otros accesorios, instrumentación y bombas helicoidales.

La colocación mediante una grúa de gran tonelaje de tuberías en la nueva depuradora de la isla de Ons. / CMACC

La presencia de maquinaria de gran tonelaje y equipos de gran volumen en un espacio reducido obligó a secuenciar los trabajos en dos fases, la segunda de las cuales se pondrá en marcha esta misma semana y se prevé que se extienda hasta el 31 de mayo. El cronograma que se prevé es el siguiente:

-La construcción de un depósito de regulación fabricado en hormigón armado, que se realizará en la propia isla, con una capacidad de 20 metros cúbicos.

-La construcción de las dependencias para ocultar/disimular paisajísticamente el pretratamiento y el deshidratador de lodos. Será una estructura de acero, con una cubierta ajardinada y cierre mixto de muro de fábrica en la zona de ladera y paneles prefabricados en el resto.

-La construcción de un cubeto para tamiz autolimpiante y rejillas de gruesos..

-La instalación de equipamientos: tamiz autolimpiante, deshidratador de lodos, equipo dosificador automático de polielectrolito, equipo compacto de desarenado y desengrasado... Toda esta maquinaria ya fue adquirida y está en un almacén a la espera de su colocación.

-Líneas de agua, lodo y conexiones de drenajes.

-La instalación eléctrica, automatización y puesta en marcha.

El embarque de maquinaria y de un camión grúa a bordo de un barco, en el puerto de Bouzas, con destino a la isla de Ons. / CMACC

Este proyecto cuenta con fondos europeos del programa Next Generation y un presupuesto de casi 1,4 millones de euros. Desde la Consellería de Medio Ambiente y Tragsa destacan la complejidad de acometer y planificar una obra de esta envergadura, que además se ejecuta en una isla. «A maquinaria debe transportarse en barcos de gran tonelaxe, que dependen en gran medida das condicións meteorolóxicas e do estado do mar, así como o propio transporte do persoal adicado a estas tarefas», apuntan desde Medio Ambiente. Por ello se apostó por una planificación en dos fases para «optimizar a eficiencia do proceso e asegurar a xeitada instalación de todos os compoñentes».

Los trabajos para la colocación de los biodiscos dentro de la nueva depuradora de la isla de Ons. / CMACC

Durante estas obras fue necesario desmantelar el sistema de depuración con el que contaba la isla de Ons y se habilitó otro provisional fuera del recinto de la Edar. Las nuevas instalaciones están diseñadas para adaptarse a los condicionantes de la isla en cuanto a su mantenimiento, consumo energético, flujos de visitantes e integración paisajística.

Así, el proyecto prevé dos reactores biológicos en paralelo, uno con capacidad para tratar 10 metros cúbicos diarios y otro hasta 100 metros cúbicos al día. Es lo que se denomina una solución «flexible», que implica que el pequeño se utilizará en los momentos con menos ocupación y el de mayores dimensiones se activará en las temporadas de mayor ocupación.

Los datos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático constatan que en los últimos años la cifra de visitantes a Ons oscila entre los 140.000 y los 145.000, con un máximo de 1.300 personas diarias durante las temporadas altas. Ese aumento de la carga que soporta la isla obliga a garantizar la disponibilidad de agua dulce y aumentar la capacidad de tratamiento de las aguas residuales.

Los nuevos biodiscos ya colocados y cubiertos dentro de la nueva depuradora de la isla de Ons. / CMACC

Así, por un lado se ejecuta la mejora de la red de saneamiento y, por el otro, a finales de 2023 comenzaron los trabajos para aumentar el almacenaje de agua potable mediante la colocación de grandes depósitos que en conjunto pueden albergar hasta 200.000 litros.

Los proyectos que se acometen en la actualidad tendrán continuidad en el futuro. Medio Ambiente y el Parque Nacional Illas Atlánticas subrayan que el Plan Rector de Usos e Xestión (PRUX) en su apartado de sostenibilidad de los recursos hídricos recoge la necesidad de ampliar el alcance actual de la red de saneamiento de Ons y la renovación de fosas sépticas en todo el ámbito del parque nacional.