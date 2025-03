María Soliña pon en valor a percusión tradicional

Un ano de intenso traballo de organización, decenas de agrupacións de toda Galicia convidadas e centenares de persoas participantes que optan a repartirse 2.500 euros en premios en metálico, ademais de agasallos. Son cifras para o «II Concurso de canto e percusión» que organiza a asociación cultural María Soliña e se celebra este domingo, día 16, no Auditorio Municipal Pazos Varela, de Cangas, en xornada de mañán e tarde. Unha cita que chega precedida do éxito acadado na pasada edición e que medra grazas á colaboración de máis de un centenar de empresas do Morrazo, ás que a organización non se cansa de agradecer o facelo posible. «Queremos medrar e consolidarnos», anuncian, e teñen en axenda darlle ao certame un ámbito comarcal, se os Concello de Moaña e Bueu se implican.

Os 2.500 euros en premios repártense en catro categorías. Os de máis contía son para a C (trofeo e cheques de 500, 250 e 100 euros, respectivamente, para os tres primeiros). Para a B hai trofeos e premios en metálico de 250, 150 e 100 euros, e para o A, de 200 e 150 euros, con trofeos, os mesmos que se reservan para categoría sénior. Ademais hai accésit aos mellores vestiarios de entre 100 e 150 euros en categorías A, B e C, e outro para o «grupo revelación», aquel que non teña entre os seus membros a ningún premiado en edicións precedentes e que os agraciados reciben con especial ledicia.

As asociacións da vila de Cangas compartirán a xornada no Auditorio, e tamén están convidados artesáns de diferentes oficios. «Hai que comezar a valorar o que realmente temos na nosa cultura tradicional», proclaman. Asimesmo, estarán presentes membros da asociación Juan XXIII, que axudaron a facer unha parte dos agasallos e terán un pequeno stand para que os visitantes de toda Galicia coñezan o seu traballo; a asociación Adicam, cun posto informativo e de reparto de merchandising; así como os colectivos de protección dos animais, aos que se pode axudar con comida e doazóns. Un grupo invitado, que aínda non revelan, queda no capítulo de «sorpresas» anunciadas.

«Lévase nas veas»

Na presentación do «II concurso de canto e percusión», celebrada onte no consistorio, a Asociación María Soliña estivo arroupada pola concelleira de Cultura, Aurora Prieto, e as edís Sagrario Martínez, Pilar Nogueira, Xiana Abal e Eugenio González. Destacaron o «moito traballo e tempo adicado» a promover e darlle pulo a esta iniciativa e poñer en valor a cultura tradicional, que «lévase nas veas» e transmítese de xeración en xeración. A cita é o domingo desde as 10.30 horas, ao prezo de 3 euros (só mañá) e 5 euros, todo o día.