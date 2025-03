Elena Gallego presenta en Bueu su novela «Ata que a morte nos separe»

A autora Elena Gallego presenta hoxe en Bueu a súa novela «Ata que a morte nos separe», unha especie de revisión parodiada do clásico «Morte no Nilo», de Agatha Christie. A escritora estará acompañada polo director de Xerais, Fran Alonso, e será ás 19.00 h no Centro Social do Mar. O acto está organizado pola libraría Miranda.