La Diputación aprueba casi 675.000 euros para el Parque Urbano Lugrís

El Concello de Bueu recibió ayer la resolución de la Diputación de Pontevedra sobre el Plan Extra, una convocatoria a la que el consistorio presentaba el Parque Urbano Lugrís. El contenido de la resolución colma las aspiraciones municipales porque recibe el importe máximo subvencionable, que en este caso son casi 675.000 euros. Los 225.000 euros restantes hasta completar un presupuesto de casi 900.000 euros los aportará el Concello a través de una de las partidas de este año del Plan +Provincia 2025.

Hace dos semanas el presidente provincial, Luis López, ya adelantaba que todos los proyectos presentados al Plan Extra recibirían subvención y para ello la semana pasada se convocó un pleno extraordinario para ampliar el presupuesto hasta los 38 millones de euros mediante una modificación de crédito. La duda estaba en saber a cuánto ascendería la ayuda provincial, que en el caso de los ayuntamientos de entre 10.001 y 20.000 habitantes, es de un máximo del 75% sobre el presupuesto global.

El futuro Parque Urbano Lugrís se acondicionará en las zonas verdes de As Lagoas, en Bueu. / SR Skateparks

71 puntos y el importe máximo subvencionable

El proyecto remitido desde Bueu recibió un total de 71 puntos y el importe máximo subvencionable en su caso, que es de casi 675.000 euros. El alcalde, Félix Juncal, tras conocer la resolución provincial reiteraba la hoja de ruta avanzada hace unos días. Así, se modificará el listado de obras que se incluirán en la convocatoria 2025 del Plan +Provincia y de esa relación se caerá el proyecto para el saneamiento y abastecimiento de Mourisca, en la parroquia de Beluso.

Recreación de parte de las instalaciones del Parque Urbano Lugrís.jpg / SR Skateparks

Esta intervención contaba con un presupuesto de 240.000 euros, un dinero que ahora se destinará a financiar la aportación municipal para el Parque Urbano Lugrís. No obstante, Juncal insiste en que la retirada del proyecto de Mourisca es «temporal». «O obxectivo é poder financialo a través da venda dunha das parcelas que forma parte do Patrimonio Municipal do Solo (PMS)», explica.

La concesión de la ayuda del 75% del presupuesto del Parque Urbano Lugrís ahora sí que da viabilidad a la propuesta. La obra ya se incluyó en anualidad de 2022 del anterior Plan Concellos, con una subvención de 200.000 euros. Sin embargo, poco después el Concello decidió aplazar la obra ante las dificultades para cerrar vías de financiación que le permitiesen hacer frente a su aportación. Cuando el pasado mes de octubre la Diputación anunció la convocatoria del Plan Extra desde el bipartito BNG-PSOE apostaron desde el principio por la inclusión del Parque Urbano Lugrís. Incluso se intentó incluir una modificación para colocar una cubierta sobre el aparcamiento de As Lagoas. Al final se dejó fuera por cuestiones de plazos –se necesitaba más tiempo para realizar los cálculos de estructuras–, pero el proyecto presentado ya prevé está posible dotación en el futuro.