La Xunta confía en que Cangas renueve el convenio de los cuatro comedores escolares

La Consellería de Educación sale al paso del conflicto que se ha generado en Cangas con la gestión de los cuatro comedores escolares que tiene conveniados con el Concello (O Hío, Nazaret, Espiñeira y A Rúa), pero sin entender bien en su explicación el motivo por el cual se ha desencadenado, que no es otro que la intención del gobierno local, de acuerdo con las Anpas, de que sea la Xunta la que asuma estos cuatro comedores por entender que la situación está perjudicando a buena parte de las familias. Por eso que el Concello todavía no respondió a la solicitud de la consellería, que la semana pasada «con el objeto de seguir colaborando con Cangas». envió al Concello una comunicación recordándole que el próximo mes de junio finaliza la vigencia de dos años del convenio, para renovarlo por dos cursos más.

En la comunicación, la consellería asegura que le trasladaba que es «imprescindible» que, con la mayor brevedad posible, Cangas les comunique su interés por un nuevo convenio «cuestión de la que no hemos obtenido respuesta por el momento».

El departamento que dirige Román Rodríguez indica que desde la consellería «colaboramos y seguiremos colaborando con los concellos para financiar el servicio de comedor» y que de hecho en la actualidad tienen convenio con 14 concellos que dan servicio de comedor a unos 5.000 alumnos de 50 centros públicos. Entre estos concellos está Cangas, con el que colaboran de forma ininterrumpida desde el curso 2012-2013. Añade que en el último acuerdo, correspondiente a los cursos 2023-24 y 2024-25, la consellería aportó casi 106.000 euros para dar servicio a 180 usuarios de estos cuatro centros educativos. Hay otros centros como San Roque o Castrillón en donde los comedores son de gestión directa de la Xunta, sin mediar el Concello, lo que para el gobierno local tripartito BNG-PSOE-EU, marca una diferencia de atención a las familias: los centros están equipados con cocinas propias y espacio para comedores, los alimentos son de proximidad y de mayor calidad, cocinados en el momento que se van a consumir y no de catering, como el del convenio del Concello, con peores condiciones, además de las diferencias en las cuantías económicas. Los cuatro comedores del Concello de Cangas y los de Moaña gestionados por la Xunta están servidos por la misma empresa Alimentación Saludable, pero desde el gobierno cangués señalan que mientras en Moaña la mayoría de las familias lo tienen gratuito, en Cangas pagan 3,79 euros por niño. Cualquier familia de renta media con dos hijos en estos comedores paga 7,58 euros al día. El Concello paga a todo el alumnado del comedor 2,50 euros al día.

La consellería recuerda que en el caso de los comedores conveniados, es el Concello el que fija los menús y los precios de los mismos: «La Xunta fija los que gestiona, pero no de los que gestionan otras administraciones». Lo que no dice es qué pasará si el Concello no firma de nuevo el convenio, si bien desde el gobierno anunciaron que no dejarían a las familias sin servicio, aceptando la carga -el Concello gasta 53.000 euros al año- por responsabilidad con ellas.

Mesas dispuestas para la comida en un comedor escolar en Moaña. | FdV

La Xunta asume toda la gestión de los comedores de Moaña desde 2013

En Moaña, a diferencia de lo que ocurre en Cangas, la Consellería de Sanidade sí que se encarga por completo de la gestión de todos los comedores escolares que dependen de un servicio de catering. Solo Reibón tiene una gestión distinta al contar con cocina propia.Hasta el curso 2013/2014 el Concello tenía un convenio con las Anpas que implicaba para las arcas municipales 38.000 euros anuales. Eso suponía 1,20 euros de ayuda por cada comensal a lo que se sumaban 0,50 euros por parte de la Xunta.Desde 2013 se realizó la cesión de los comedores al gobierno gallego para los colegios de Abelendo, Tirán, A Guía, Quintela, Berducedo y O Con. Al año siguiente la consellería de Educación también asumió la gestión total de los comedores de Seara y Domaio.Este año, tras dos cursos con quejas de las familias, mejoró la calidad, cantidad y variedad de los menús.