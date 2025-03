«Chachiño, chachiño, agora toca descansar»

Hoxe é un día triste e alegre a un mesmo tempo. Triste porque nos deixou o Gaiteiro do Piñeiro pero alegre porque deixou de sufrir e tócalle descansar.Pasaba todo o ano tocando, Cantar de Reis, San Amaro, Danza, Carnaval, Santa Mariña, OCarmen, despedidas de solteiros e o que lle pediran.

A finais dos anos setenta e principios dos oitenta, o Bar O Xugo de Moncha era como un local social. Xuntabámonos e pasábamos moitas horas con Sande, Pepe o Peix, O Trompo, Manolo de Fruto, viñan tamén Xan e Toniño que daquela eran do grupo Lumieira e fundadores do que hoxe é Treixadura, que ensaiaban contigo e recollían pezas túas. No disco “Esa si que é muiñada” a peza “Caraveliños” dedícancha a ti e ao Peix.

Lémbrome do viaxe no meu R12 a Santa Marta de Ortigueira no ano 1981 para participar na semana cultural do Festival de Ortigueira con Pepe o Peix e cos teus fillos Javi de 18 anos, Rafa de 9. Presentaches e tocaches a Foliada de San Amaro ante Ferreirós e Nando Casal de Milladoiro, Ricardo Portela, Os Garceiras, Froito Novo, A Banda de Ortigueira e outros gaiteiros recoñecidos. Unha viaxe inesquecible.

Cando quixemos ensinar aos rapaces do Grupo Escolar de Espiñeira a bailar a Danza de San Sebastián ti non dubidaches en tocar e Tonio de Primitiva de ensinarlles os pasos. Cando aprenderon aparte de bailar en Aldán fomos tamén a Xeve e a Melide.

Fuches profesor de gaita do Grupo Escolar de Espiñeira, e moitos deses rapaces, xunto contigo e o Peix, formastes para o Carnavaldán a Murga “A min que me dis” na que chegastes a ir 56 persoas.

Pero non solo era tocar, estabas para o que fixera falla. Cando arranxamos o Adro de San Amaro e cambiamos o palco de pedra de sitio, había unhas pedras que estorbaban e ti dixéchesme “Tranquilo Chachiño, compresor e dinamita!”. Adro e palco no que máis tarde celebramos o “Serán do Gaiteiriño”.

Por sorte para min, pasamos moitas cousas xuntos, unha delas cando che pintei o bombo e lle puxen o Palco de San Amaro. Na casa na que hoxe vivo en Coiro, ti tocando e as dúas da mañá en vez de parar, sentácheste e seguiches tocando.

Eres unha persoa que estará sempre comigo.

“Chachiño, chachiño, toca descansar”.