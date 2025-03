Banderas para «Cada un que se safe» y«Nin tanto nin tan pouco»

Moaña se llevó la palma del Entroido en O Morrazo haciendo gala de un desfile de Enterro da Sardiña lleno de sentido de humor y alegría, con los vecinos disfrutando en pandillas, con elaborados disfraces, y las comparsas volviendo a pasear los suyos. Desde el inicio de las fiestas, las comparsas fueron recorriendo las distintas parroquias en festivales organizados por las asociaciones de vecinos en los que los asistentes iban votando a la mejor de ellas, como también las mismas comparsas la mejor copla. No estaban en juego premios en metálico, pero, por supuesto que en Moaña se competía por una bandera y las de este año se las llevaron las comparsas Nin tanto ni tan pouco, que iban como indios indígenas, y Cada un que se safe, que se llevó el galardón a mejor canción con «Republic Fest» y una elogiada puesta en escena, tal y como confirma la concejala de Cultura, Coral Ríos.

La comparsa «Cada un que se safe» . / G.N.

Con ese título no se podía más que referirse a la Corona: «Coa pasta que aforramos/no disfrás do ano pasado/ fumos un día a senar/senar e senar, gastar e gastar...Da carta ponme o mais caro/ e o viño que bebe o do lado /e o vello empesouse a chinar/ Non nos mires de sobrado/ trae a rubia do teu lado/ que aquí sobre de bebeeeeer/un chiño con pinganillo/pasoulle aljo do bolsillo/ viuse arriba vades ver.../ Son un home campechano/que me justa o mellor/estaba aquí o voso lado/coméndome un chiletón/ Votámoslle un par delas/e marchamos po bribón/montou festa miña neta/ con Dj e con gogós/ Ai ai aaaai, ai Leono(aquí en Moaña vaia colocóns/ Baixamos aqui ata Meira(casi hai un notisión/foi meter un pé abordo/ e resbalo do colocón/...

Moaña celebrará este próximo sábado día 15 el Enterro infantil da Xoubiña, que tuvo que suspenderse este fin de semana pasado a causa de la lluvia. Saldrá a las 17:30, respetando el mismo horario y con igualrecorrido desde O Con hasta el entorno de la plaza de abastos, en donde se quema la xoubiña. El Enterro está organizado por las once Anpas de centros educativos del municipio.