El PP descalifica al gobierno al no renovar el convenio de los comedores con la Xunta

La decisión del gobierno local de no renovar el convenio del Concello de Cangas con la Consellería de Educación en materia de comedores escolares, con el propósito de que la Xunta asuma sus competencias en materia de educación ha sentado mal al grupo municipal del Partido Popular. Califica la decisión de irresponsable y dice que es una manera de echar balones fuera, además de exigir que se cumpla el compromiso plenario apoyado por la federación de ANPA, organización en la que tiene un papel destacado la miembro de Alternativa dos Veciños, Iris Cordeiro. El PP defiende al Gobierno de la Xunta acusando al tripartito de falta de transparencia y de no cumplir los acuerdos plenarios, algo que repite continuamente.

El PP de Cangas considera que se trata de una decisión unilateral del gobierno que lidera la nacionalista Araceli Gestido y recuerda que en la mencionada moción aprobada por el pleno se instaba a a los actuales responsables municipales a licitar el servicio de comedor y aumentar su presupuesto. De alguna manera insospechada, se intentó darle la vuelta al calcetín y depositar en el gobierno local, algo que es competencia, como explica el ejecutivo local, de la Consellería de Educación. La derecha califica de irresponsable la decisión y acusa al tripartito y confundir su propia incompetencia con no tener competencias en nada. «Deben pensar que estar no gobierno e deixar que pase o tempo e cobrar cada mes sen mover un só papel. Nos mantemos a posición que manifestamos no pleno, ao carón das reivindicacións da Federación de ANPA que o goberno de Cangas trató de silenciar torpemente». Anuncia el PP su misión de reunirse con el mencionado colectivo de padres y madres la próxima semana.

También anuncia el PP que registrará preguntas para que el tripartito rinda cuenta y explique qué gestión hizo hasta ahora ante la Consellería de Educación sobre este asunto. «Actúan golpe de titular para tratar de agochar a falta absoluta de xestión. Só saben sinalar a outras administracións en lugar de traballar pola calidade dos servizos públicos do noso municipio»., añade. «Non imos a permitir que utilicen aos escolares do noso municipio como reféns dos seus intereses políticos partidarios».

El grupo municipal del PP aprovecha la oportunidad para criticar también al gobierno por no dar a conocer la existencia de un informe de secretaría que la prensa había publicado y que señalaba que el Concello de Cangas no tiene competencias en el Aula Matinal.