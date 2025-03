El 8-M en el campo del Moaña.

Las presidentas del Moaña y del Choco, Estela Santomé y Virginia Rincón, respectivamente, efectuaron el saque de honor en el partido que enfrentó ayer a ambos equipos que militan en la división Preferente. Son las únicas dos mujeres que son presidentas de clubes de fútbol en esta categoría.

¿Para qué se quieren más competencias?

Está empeñado, últimamente, el gobierno de la Xunta de Galicia en reclamar del Gobierno del Estado más competencias. Luchó con él para tener competencias en el litoral gallego y ahora reclama las de meteorología, que asumió ya Euskadi recientemente, aunque a decir verdad se trata de un acuerdo de colaboración, no un traspaso de competencias como se quiere hacer creer, unos más que otros. Contrata que se reclaman más competencias cuando la Xunta no es capaz de atender las que tiene. Ahí está el ejemplo de los comedores escolares. Lucha política, no eficacia política.

Pasarela celeste en O Gatañal

O Gatañal está siendo una pasarela en la que se puede ver a los jugadores del Celta de Vigo, que cada vez más acuden a presencia encuentros del Frigoríficos.Ayer estuvieron en el pabellón, Damián y Pablo Durán. Pero en esta temporada ya acudió en varias ocasiones Iago Aspas. Por no decir que el portero Iván Villar, natural de Aldán, es socio del club.