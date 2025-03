O Morrazo lanza el mensaje de que la mujer no quiere homenajes, sino igualdad

El mal tiempo obligó a cambios rápidos en la organización de los actos del 8-M en Cangas. Minutos antes de las 20.00 horas de ayer se decidió que suspender la marcha y concentrar a los asistentes, que no eran muchos, en la Plaza do Concello. Medio centenar de personas, con representación de todos los partidos políticos mantenían a salvo el fuerte. El grupo feminista «Somos desas» caldeaba el ambiente desde la rampa del consistorio y mientras las concejalas del PSOE lucían capas moradas con las siglas del partido a la espalda, la edil de Igualdade, Leo Gala, portaba otra, pero sin adornos publicitarios.

Concentración de la CIG a mediodía en Cangas. | Santos Álvarez

El 8-M de este año insiste mucho en el cambio de roles que hay que hacer, que se acabó que la mujer sea la que se ocupa de los suyos y los ajenos por imposición de otros por presiones sociales, que es hora de luchar para que los cuidados sean cosa de la sociedad. Fue un tema al que se hizo mucha referencia en el manifiesto con el que se cerró la manifestación del 8-M de Cangas y que corrió a cargo de Sara Malvido Hermelo, directora de la Banda de Gaitas y Tambores, Tromentelo. En su elocución hizo hincapié en que las mujeres quieren un sistema de cuidados personalizado, de titularidad y gestión pública, «non podemos permitir que a política social se constúa para o beneficio duns poucos». También se dejó claro que después de 30 años de lucha, «non queremos homenaxes, as mulleres queremos que se nostrate con equidade, nos facémolo, non queremos ser iguais, queremos ser mulleres diversas, diferentes, pero todas nos importantes, con nosos erros e acertos».

Integrantes de la Escola de Música en el acto en Moaña | Santos Á.

Por suparte, la concejala de Igualdade del Concello de Cangas, Leo Gala, que fue la persona que presentó a la encargada de leer el manifiesto en la Praza do Concello, manifestó que «a nosa voz non se pode calar, porque seguimos a escoitar que o feminismo xa non é necesario, cando cada día emos que loitar contra a gordofobia, a LGBT-fobia, a xenofobia e toas aquellas violencias que nos queren encaixar nun modelo impostos». Hizo referencia a la polémica estrofa que la murga Os de Sempre dedicaron a la exconcejala socialista Iria Malvido: «Hoxe, máis que nunca, é urxente denunciar todas as formas de machismo, tamén aquelas que se disfrazan de humor ou tradición. Porque o feminismo non está aquí para amargarlles a festa a algúns; está para garantir que a risa no se constrúa sobre a humillación das mulleres. Non podemos permitir retrocesos», concluyó la edil Leo Gala.

Sara Malvido, encargada de leer el manifiesto | Santos Álvarez

Hubo también concentración de la CIG en Cangas, en el entorno de A Capela do Hospital, al mediodía de ayer, como es habitual en los últimos años. Exigió trabajo, igualdad y salarios dingos, en una Galicia con derechos. Se criticó, una vez más, la reforma laboral de PSOE y Sumar, que considera la CIG que no acaba con la precariedad laboral, pero que en realidad «non fixo máis que alongar as fendas de xénero existentes, antes da súa aprobación. Os avances na consecución de dereitos das mulleres virá da loita como mulleres traballadoras. Porque a movilización é o único camiños».

Santos: "Toca seguir na loita porque non se pode dar nada por sentado"

Moaña celebró ayer su acto institucional, que se desarrolló en el salón de plenos con la lectura del manifiesto por parte de la alcaldesa, Leticia Santos, con presencia de la corporación municipal, con todo el gobierno en pleno y los concejales del PP, Javier Carro, Alfonso Piñeiro y Diego Ríos, con la ausencia, por un compromiso político, del concejal del PSOE, Mario Rodríguez. Santos reivindicó a las mujeres que «nos precederon e abriron o camino» y dijo que ahora «tócanos a nós continuar con esa loita, porque mentras o contador de feminicidios non deixe de subir, mentras sigamos gañando menos por desempeñar o mesmo traballo, mentras a violencia contra as mulleres exista, non se pode dar nada por sentado».

El gobierno local de Moaña y ediles de la corporación en el acto institucional del 8M en el salón de plenos. / Julio Santos Álvarez

En el acto tuvieron un papel muy destacado las mujeres en la música, con la presencia de dos profesoras y una alumna de la Escola de Música, Susi Gutiérrez Sampedro, María González Graña y Noa Casás Costa, respectivamente, que con flauta, piano y trompeta interpretaron tres piezas, dos de ellas el tango «Gaucho» y la polca «Atraente» de la compositora brasileña Francisca Gonzaga, más conocida como Chiquinha Gonzaga. Fue una manera también de rendir homenaje a esta compositora, una de esas predecesoras. Nació en 1847 y fue la primera que reunió las tres cosas de ser mujer, compositora y directora de orquesta y pianista.

El evento se celebró a mediodía y fue abierto por la concejala de Muller, María Ortega, que agradeció a todas las personas su presencia, a la Escola de Música por su participación, a las trabajadoras del Centro de Información á Muller (CIM), Asociación de Mulleres por su trabajo a favor de la igualdad, como a todas las demás asociaciones y al personal del Concello por su labora en la transversalidad de género para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

Fue un acto sencillo, pero emotivo, a lo que contribuyeron las piezas musicales interpretadas en directo. La alcaldesa indicó que en esta fecha es importante destacar todos los éxitos alcanzados, pero también señalar las desigualdades «que nos quedan por atallar, porque aínda non logramos avances significativos, a igualdade entre homes e mulleres segue a ser unha meta e non unha realidade». Leticia Santos aseguró que tanto el personal político como técnico del Concello demuestran su implicación por alcanzar la igualdad trabajando a través de la transversalidad, visibilizando la figura de la mujer en la cultura y en la historia, empleando lenguaje inclusivo con el departamento de Normalización Lingüística como guía y elaborando planes de igualdad o con actividades de perspectiva de género.