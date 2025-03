«Mexilón» al agua en un Aldán de locura

«Demasiada gente veu para o día que estaba», comenta un vecino de Aldán que se «mojó» en O Enterro de Mexilón de Aldán. Además, estaban los que tenían que estar, los vecinos de las aldeas disfrazados encima de las remolques de los tractores que con sus canciones y apoyados por las murgas no fueron capaces de negociar una tregua con la lluvia y el viento. Se salió del cruce de Carballiños con lluvia y se llegó al muelle de Aldán, donde se arroja al mar al preciado molusco, para poner fin al gran carnaval que vivió la parroquia este año. Ayer, fue la Asociación de Veciños de Menduiña la encargada de llevar al difunto «Mexilón» por las calles de Aldán. El año pasado le había tocado el turno a los vecinos de Gandón. Hubo jolgorio durante todo el trayecto, algarabía encima de los remolques y en los vecinos que hicieron frente a las inclemencias del tiempo con estruendo.

Otro momento del desfile en Aldán. | Santos Á.

Esa lluvia que cala hasta los huesos, que se disfraza de inocente cuando es diabólica en su lenta e intensa precipitación a la tierra obligó a que el acto central de arrojar «O Mexilón» al mar en el muelle de Aldán fuera corto, tanto en liturgias como en letanías. Hubo que actuar con rapidez y, aún así, muchos tuvieron que regresar a casa para cambiarse de ropa o de disfraz, depende de si se quería seguir o no de juerga. La organización lamentaba el goteo de jóvenes que llegaban a muelle cargados co bolsas llenas de botellas, preparados para el posterior botellón.

Tradicionales remolques en el Enterro do Mexilón. | Santos Á.

El viernes, con el velatorio y el 40 aniversario de comparsa «Marcha Local» la carpa estaba a reventar. No cabía ni un alfiler. Apenas bailar y las gargantas quedaron rotas de tanto esfuerzo por querer ser escuchadas. La megafonía se quedó pequeña. Fue un éxito total. La capacidad de convocatoria de «Marcha Loca» para convencer a aquellas comparsas o murgas que llevaban años retiradas o jubiladas creo gran expectación y llevó a mucha gente a la carpa. Ellas suponían el recuerdo de épocas pasadas, de tiempos, añorados por algunos, odiados por otros. Pero sus canciones, las que se confeccionaron con un determinado propósito forman parte ya del patrimonio inmaterial de Aldán, del Concello de Cangas. Allí estuvieron «A min que me días» , «As Más Faldeiras», O Percal, Os de Sempre, «As so máis alá». «Me cajo na contrussión», «Repunantes» «Chejar e encher», «As Meigas», «Os que dirán» y Marcha Loca».

Gente disfrazada en el Enterro do Mexilón de ayer en Aldán. / Julio Santos Álvarez

Nos cuentan que hubo cuerda hasta las 05.00 horas en la carpa, de la que no salía «ni Dios», porque allí se estaba muy bien y fuera llovía y había bajado mucho la temperatura. El público coreó letras de antaño, bailó hasta agotar las fuerzas y hubo momentos también entrañables, con las comparsas y murgas de antes y de ahora cantando al unísono por un carnaval de Aldán que canta por chirigotas y baila por muñeiras y jotas, que reparte grelos y también filloas, orellas y periquitos.

Comparsa Marcha Loca en el festival del 40 aniversario en la noche del viernes. / Fdv

Enterros, hoy en Moaña y en Bueu

El Entroido acabó en Cangas, pero no en Moaña y en Bueu en donde hoy se celebran los grandes desfiles de los «Enterros». La predicción de las condiciones meteorológicas no es buena, pero se mantienen. El Paxaro de Mal Agoeiro de Bueu se entierra a partir de las 17:00 horas con un recorrido que empieza en la calle Montero Ríos, y sigue por Francisco Escáneo, Pazos Fontenla, Castelao y vuelta a Montero Ríos para quemarlo en la playa de Banda do Río, como es tradición. Habrá entrega de premios en el Centro Social do Mar.

«Os que dirán". / Fdv

Las 17:00 horas también es el inicio para el Enterro da Sardiña en Moaña, en donde se reúnen todas las comparsas que animaron el entroido en este municipio -una docena-con sus vestimentas de cowboy, San Benito, indios, carnaval de Río, Star Wars o hadas del bosque. Parte de Portal do Almacén y discurre por Ramón Cabanillas, rotonda do Concello y Concepción Arenal hasta el aparcamiento del paseo marítimo donde será la quema.