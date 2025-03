La madre adoptiva de la mujer que falleció sin el adiós de su hermana: «Di la vida por ella»

El caso de T.R.J., una vecina de Moaña de 30 años que tras proceder de una familia desestructurada y saber que tenía hermanas, a la que a una localizó en vida pero no pudo darle el último adiós, antes de que falleciera la semana pasada, ha provocado muchas reacciones en contra de la madre y familia adoptiva, a la que T.R.J. culpó de haberle impedido estar con ella en el hospital. La madre adoptiva asegura que se ha sentido calumniada e insultada por comentarios de la gente tachándola de mala madre «cuando he dado mi vida por mi hija».

Asegura que la adoptó legalmente hace 23 años, con 2 y medio, sabiendo que padecía una enfermedad rara, con limitación de su salud y afectación cognitiva, que requería de cuidados especiales «de los que me hice cargo, como madre, con apoyos de profesionales para procurarle el mayor bienestar y calidad de vida digna, enriquecedora y familiar», sabiendo que la enfermedad se agravaría hasta su muerte, como ocurrió el día 24.

Añade que su hija tenía un reconocimiento de discapacidad del 79% y ella era beneficiaria de la Ley de Dependencia como cuidadora: «Da idea de que mis últimos 23 años han sido un camino de sacrificios, trabajo y dedicación».

Sobre T.R.J. asegura que después de realizar pesquisas, localizó a su hija y hermana biológica, en agosto se puso en contacto con ella y se vieron en una cafetería. Dice que le explicó la situación de enfermedad de su hermana, los cuidados las 24 horas del día —necesita alimentarse por la noche con una máquina—, que la edad cronológica no se correspondía con la mental, como si en lugar de 24 tuviera 12 años; y que padecía entre otras patologías cuadros de ansiedad con autolesiones. T.R.J. le propuso iniciar una relación gradual «para compartir momentos y conocerse». Reconoce que no le puso inconvenientes, pero que lo debía tratar con la psicóloga para no estabilizar su desarrollo emocional. Sí que le puso como condición «innegociable» que su hija no conociera el vínculo sanguíneo, de lo contrario no le dejaría volver a verla, y que el contacto sólo sería con ella, «para protegerla». Accedió a que T.R.J. acudiera a casa y conociera a su hermana, aún sin hablarlo con la psicóloga, incluso la dejó ir juntas a un centro comercial. Pero a los tres días indica que empezó a cuestionar su comportamiento cuando T.R.J. fue a la parada del bus en la que recogían a su hija procedente del centro de día, diciendo a la cuidadora que era su hermana. Al carecer de permiso, aclara que a cuidadora llamó a casa y otro hijo suyo fue a recoger a su hermana. T.R.J. le dijo que no se había podido contener. La relación se enturbió más cuando admitió que le había dicho a su madre biológica la localización de su hermana. Pese a ello, indica, que se realizaban videollamadas, a las que no se oponía, aunque a la semana siguiente la coordinadora del centro de día le trasladó que notaba a su hija nerviosa y con cambios de conducta. Le explicó el contacto con su hermana y les recomendó hablar con la psicóloga del centro, cuyas indicaciones fueron que el contacto fuera progresivo ya que «estaba suponiendo un desequilibrio emocional».

Por eso promovió un distanciamiento y T.R.J. empezó «a cuestionar mi intervención y las de la psicóloga. Traté de hacerle entender, pero me recriminó con frases como que era mala madre, que no tenía derecho a prohibirle verla». Explica que no negaba el contacto entre ellas., pero T.R.J. insistió «tercamente» en verla y ante sus «descalificaciones» le advirtió que tomaría medidas, incluso impedir el contacto. La respuesta de T.R.J. fue con una carta de su abogado de que no podía impedir el contacto entre ellas: «Le contesto que yo no niego el contacto, solo que hay que ir con cautela y que la salud de mi hija tenían prioridad sobre las intenciones de su hermana de verla». En ese momento, la enfermedad de su hija se agravó e ingresó en el hospital, en donde dice que T.R.J se personó, sin previo aviso, para verla, si bien explica que su hija grabó en WhatsApp que no quería. Añade que T.R.J. intentó acceder a la habitación y se produjo un forcejeo, con gritos y amenazas y su hija adoptiva sufrió un ataque de ansiedad. En la planta había presencia policial por un preso ingresado y los agentes se acercaron, preguntaron a su hija si quería ver a su hermana y ella repitió que no. El último ingreso de su hija fue el 20 enero en estado crítico e irreversible, por lo que sólo se recomendaba la atención de la familia más cercana (madre y hermano). El día 24 es cuando el equipo médico decide el protocolo de sedación para facilitar el tránsito a su fallecimiento, rodeada de sus cercanos familiares «en un momento de tanto dolor para esta familia que la cuidó y crió durante 23 años, por lo que no se permitió el acceso a personas menos allegadas». Dice que en el velatorio no se impidió dar el último adiós a nadie, incluida su hermana.

Suscríbete para seguir leyendo