Fallece el último gran gaiteiro de Aldán

Esperó a que acabaran los carnavales en su parroquia de Aldán para despedirse. José Fernández Canosa, "O ghaiteiriño de Piñeiro"y una de las piezas claves del entroido en la parroquia, murió este domingo a los 89 años de edad.

Nacido en una familia de gaiteiros, cuenta el historiador Fernando Cuñarro que con 12 años le cogía la gaita a su padre para practicar y en cuanto pudo compró un punteiro para tocar cuando iba con las ovejas al monte. Adquirió su primera gaita "en un sí bemol e sen ronquillo" a los 16 años en los Almacenes de Villanueva en Vigo con 1.000 de las antiguas pesetas que le prestó el maestro de obras con el que trabajaba de albañil.

José Fernández Canosa emigró a Suiza y allí participó en diversos actos en el centro gallego. De regreso a Aldán en los años 60, une su gaita a cuartetos tradicionales ya existintes en la zona como Airiños do Mar de O Hío, acompañando a Eduardo Punxeiro, a Xosé Gutiérrez (Chamiceira) y a Feliciano Otero; y Os Airiños do Castelo, O Coxo do Felecho de Xosé y Erundino, O Cocho do Felecho o Airiños do Liboeiro.

Fue fundador y maestro de la Escola de Gaitas del colegio público de Espiñeira y con su gaita animó muchos años el entroido de O Hío y también el de Aldán, participando en la romería de San Amaro. Su trabajo destaca por la recuperación de piezas, como la conocida Foliada, que grabó el grupo Treixadura, aprendida por Fran y Tonino en el bar Xugo de Aldán. También rescató las cantigas de Maio, Cantos de Reis y las danzas de carnaval de su parroquia natal.

En el año 2016, recibió en la parroquia de Coiro el XI Premio Cacarexo por su larga trayectoria en la música tradicional y en 2017 el Concello le otorgó el premio Xoán de Cangas ao Labor Cultural.