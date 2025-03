El Concello de Moaña encadena 9 años con remanente positivo en las cuentas

Los resultados de las cuentas del Concello de Moaña siguen saliendo positivos y con la liquidación de los presupuestos de 2024, el gobierno local que preside la nacionalista Leticia Santos, confirma que se encadenan 9 años con más ingresos que gastos. El concejal de Facenda, Jorge Parcero, confirma que esta misma semana se conocieron los informes de Intervención respecto al cierre del ejercicio, que señalan que la diferencia de ingresos y gastos este pasado ejercicio fue de 525.989 euros y que el remanente de tesorería para gastos generales ajustado es de 1,7 millones, en concreto 1.737.612,83 euros, «moi superior ao do 2023, a pesar de ser este un remanente xa de por sí moi importante».

Parcero destaca la importancia de este remanente positivo porque el Concello podrá financiar inversiones y otros compromisos de gasto con estos fondos, a mayores de los que se podían incluir en los presupuestos municipales de este año, que el gobierno asegura que ya se están elaborando: «Isto suporá que o Concello conte cunha capacidade de investimento moi superior á media dos exercicios anteriores, grazas ao traballo na xestión económica e a eliminación da débeda histórica que arrastraba o consistorio».

Explica que en la elaboración del presupuesto municipal de 2024 se siguió el criterio de la «prudencia» a la hora de calcular la previsión de los ingresos, ya que estos fueron estimados inicialmente en 13.243.692 euros y al cierre del ejercicio ascendieron a 15.386.823: «Cuestión que xa advertiramos no momento de peche de execicio do orzamento xa que tíñamos subvencións solicitadas e pendentes de cobro que se materializaron, ademáis da previsión do aumento na Participación dos Tributos do Estado, que se acabou materializando na última metade do ano».

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto a nivel de partidas de gasto, se situaron en el 80,29%, mientras que en el año anterior fue del 78,44%, por lo que este pasado año se aumentó el grado de ejecución respecto a 2023: «Este dato é moi importante para nós ao reflexar a capacidade de desenvolver o orzamento no execicio, aumentando os programas de gasto público e do investimento municipal». Relacionado con el dato anterior, el concejal de Facenda destaca la importancia de que el Concello pagó dentro del ejercicio económico el 99,37% de las obligaciones reconocidas, lo que ayuda a explicar que el Período Medio de Pago a Proveedores sea «dos máis baixos da administración, situándose en 9,25 días para o 4º trimestre de 2024, moi por debaixo do límite legal establecido de 30 días».

El edil también asegura que en 2024 se cumplieron todas las reglas fiscales, de estabilidad financiera, de gasto y límite de deuda. Al respecto de esta última destaca que el Concello sólo adeuda 32.399 euros del préstamo sin intereses solicitado al IGVS para financiar la parte no subvencionada de la rehabilitación de las carpinterías de Seara, cuyo proyecto supera el millón de euros: «Isto supón un endebedamento do 0,24% sobre os ingresos liquidados no 2024, moi por debaixo do límite legal establecido do 75%, que no noso caso serían 9.993.013 euros».

Con estos datos, Parcero asegura que el Concello tiene «unha importante capacidade inversora, dependendo únicamente de si mesmo para desenvolver proxectos de relevancia a través da solicitude dun préstamos, se lle fixese falta».