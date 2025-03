Roban 300 euros del club de jubilados de Domaio, 100 en monedas de 5 céntimos

Nuevo robo en la parroquia de Domaio, en Moaña. En esta ocasión el objeto de deseo de los ladrones fue el Club de Jubilados, en el paseo marítimo, que apareció en la mañana de ayer con una ventana forzada así como también una puerta trasera y todo el interior completamente revuelto, tanto en la cafetería como en la oficina.

En esta ocasión sí se pudo consumar el robo y la Guardia Civil buscó pruebas con el fin de poder identificar a los autores que actuaron con el mismo modus operandi que el anterior de este pasado martes, aunque quedó en un intento de robo en la gasolinera de la parroquia gracias a la actuación de la Guardia Civil.

Estado en el que quedó la oficina con todo revuelto. / Fdv

La persona de la limpieza fue la primera que se percató del robo en el club de jubilados cuando al entrar vio todo revuelto y se llamó a la Policía Local que se desplazó hasta las instalaciones y la alcaldesa, Leticia Santos, tramitó la denuncia ante la Guardia Civil. Los ladrones se llevaron casi 300 euros de la cafetería del club, de los que 100 eran monedas de 5 céntimos -2.000 monedas- que estaban en un bote de galletas, otros 100 de calderilla para el cambio en la cafetería y 95 eran billetes que la responsable de la instalación tenía guardados en un sobre para pagar una factura. De igual manera, los ladrones dejaron vacía una caja con 15-20 huesitos de chocolate, pero no se llevaron ni ordenadores ni televisores. Eso sí, cargaron con todas las monedas de 5 céntimos, que podrían pesar unos 6 kilos.

Caja registradora reventada. | Fdv

Todo apunta a que, tras hacer un agujero en la verja del cierre, intentaron primero entrar al edificio por la puerta trasera que da al salón de la televisión, que llegaron a forzar, pero no pudieron levantar la persiana verja desde fuera, por lo que se supone que lo intentaron a través de la hilera de ventanas pegadas al techo del club, a una altura de unos dos metros, por donde sí pudieron entrar. Lo hicieron por una de ellas, pequeña, que da al pasillo en donde está la oficina del club, que revolvieron en busca de algún botín. Revolvieron también toda la cafetería de donde se llevaron ese botín en metálico y las barras de "Huesitos" de chocolate, de los que no dejaron ninguno. Los autores salieron después levantando la verja de la puerta trasera por donde se supone que no pudieron entrar.

La responsable de la cafetería con la caja de Huesitos vacía por los ladrones y ante la puerta que forzaron. / G.N.

El pasado martes fue cuando también intentaron entrar a robar en la estación de servicio, aunque en esta ocasión los autores fueron pillados ‘in fraganti’ por la Guardia Civil cuando ya habían accedido al interior y a la zona de la caja fuerte, resultando detenido uno de ellos. El otro acompañante pudo escapar a pie mientras la patrulla detenía al compañero. En este caso, la alarma activó en seguida las alertas y la patrulla de la Guardia Civil que estaba en una zona próxima llegó a tiempo.

En el club de jubilados, cuyo local es de propiedad del Concello, no dispone de alarma. La alcaldesa asegura que dejarán pasar la investigación para adoptar medidas más en frío sobre la posibilidad de instalar alarma, aunque entiende que lo ocurrido ayer es un hecho insólito, que nunca ocurrió un robo, sólo un intento hace tiempo.